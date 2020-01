Defiende Secretario de Ayuntamiento a Ludovico Mata

Luego de que se le cuestionara sobre el trabajo realizado por el encargado del Archivo Histórico comentó que él solo se limita a que están al tanto de lo que hace dentro de su área constantemente

María Espino

Guanajuato.-El secretario del Ayuntamiento capitalino, Héctor Corona León, salió al quite y en defensa del encargado del Archivo Histórico municipal Ludovico Mata Vega, luego de que este último no quisiera o no supiera decir cuáles son sus funciones y los resultados que ha obtenido durante el tiempo que lleva en su cargo.

Corona explicó que las actividades que competen a Ludovico Mata como director del Archivo Histórico son: dar seguimiento a todo el programa que se tenga en el archivo como conservación del mismo, la red de enlaces, seguimiento a toda la documentación archivística, resguardo de los documentos, conservación del edificio más a parte todos los trámites administrativos que pueda tener y las encomiendas que el señor municipal pueda darle a cualquier funcionario público.

Dijo desconocer por qué Mata se negó a dar información sobre sus funciones, pero que seguramente será algo que dialogará con el funcionario: “Ignoro por que no da esta información, se ha estado muy pendiente de las actividades, hemos estado nosotros supervisando las mismas, desconozco el motivo; lo que sí puedo decir es que el nombramiento que le ha dado el señor presidente municipal como director del Archivo depende de la Secretaria, se está dando seguimiento a todo su actuar al igual que a todas las áreas y bueno pues en el momento en que el falte o este incumpliendo con algunos de los programas establecidos previamente pues obviamente nosotros tendremos que dar los apercibimientos respectivos”.

Al ser cuestionado sobre si considera que el trabajo realizado hasta ahora por encargado es bueno, Corona se limitó a decir que él no habla sobre el trabajo en particular de Ludovico si no de los resultados de todo el equipo del Archivo.

Además, pese a que Corona aseveró que hasta el momento no ha tenido ninguna queja sobre el desempeño de Ludovico Mata advirtió: “estaremos supervisando su actuar (…) en el primer momento que yo vea una situación del funcionario, pues yo de inmediato informaré al señor presidente para que tome las medidas respectivas”.

G.R

