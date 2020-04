Defiende obispo que se haya hecho Viacrucis

Roberto Lira

Celaya.- El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, consideró que no hubo desobediencia de parte de los sacerdotes que participaron en la realización de Viacrucis del Viernes Santo, pues aseguró que se tomaron las medidas adecuadas y se hizo un servicio a la comunidad católica con estos actos.

Aun cuando la iglesia prohibió realizar misas y celebrar todo tipo de eventos durante Semana Santa, en el Barrio del Zapote, la colonia Emiliano Zapata, la comunidad de la Luz, entre otras, llevaron a cabo la tradicional representación del Viacrucis, donde en su mayoría participaron pocas personas, además se invitó a los vecinos a no salir a las calles.

Al respecto, el obispo de la Diócesis de Celaya señaló que se cumplió con las indicaciones al mantener una sana distancia entre los participantes, además resaltó que con estos actos se dio un servicio a la comunidad, comparado al que hacen tránsitos o policías.

“Lo importante es no aglomeraciones, la distancia adecuada. Yo creo que en ningún lugar se hizo de otra manera, avisaron que no saliera la gente de sus casas; así como hay gente de Tránsito prestando servicio, así como a veces los policías le hablan a la gente que está adentro, no se podía pasar con la cruz sin que saliera la gente. Yo creo que es un servicio que se hizo sin poner en peligro a la gente”, comentó Castillo Plascencia.

Asimismo, reiteró que no hubo desobediencia en los párrocos que permitieron, y que incluso participaron en estos actos, pues para la comunidad católica se cumplió con un servicio.

“No creo que hayan faltado, estaban prestando un servicio que muchos no juzgan porque no tienen la fe; mucha gente no lo juzga importante, otros sí lo juzgan importante, y habrá otros servicios de la iglesia guardando las cosas importantes, no aglomeraciones, no sacar a la gente de sus casas; han sido obedientes, pero con inteligencia”, resaltó el prelado.

De la misma manera, el obispo se refirió a eventos donde fue la gente quien se organizó y no se cumplió con las medidas preventivas, como en la comunidad de Ixtla, en Apaseo el Grande, donde llegó una cabalgata organizada por los habitantes de la comunidad.

