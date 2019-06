Defiende Ling Altamirano que caso de Manuel Oliva es distinto al de Bárbara Botello

Al cuestionarle sobre las medidas que se tomaron contra el exgobernador panista, Ling Altamirano respondió que no se contaban con evidencias, las cuales sí hay contra Botello

Daniel Vilches

León.- Alfredo Ling Altamirano, líder del PAN en León defendió que la carpeta de investigación en contra de Juan Manuel Oliva, exgobernador panista no contaba con evidencia para que las autoridades lo detuvieran, contrario al caso de Bárbara Botello Santibáñez, exalcaldesa del PRI.

Lo anterior tras cuestionarle sobre si las autoridades tienen el mismo ímpetu de detener a la exprimer edil leonesa que con otros actores políticos como el exmandatario panista.

Esto también fue expuesto por el propio José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) en una reacción sobre la detención de la priísta.

Ling Altamirano señaló que confía en las instituciones en materia de procuración de justicia y que se pedirá la aplicación de la Ley a quien caiga en manos de la corrupción.

“Se investigó, no sé si se realizaron siete juicios. El Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado presento ante la PGR Federal, no panista y no hubo una sola prueba, una sola evidencia contra el exgobernador”.

“El que afirma tiene que probar, porque lo demás es pura grilla política. Y no sé si quiera defender a Bárbara o a qué se refiera su declaración, – José Arturo Sánchez Castellano – o atacar a Oliva”, destacó.

JG