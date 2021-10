Lourdes Vázquez

Manuel Doblado.- El ex alcalde de Manuel Doblado y actual diputado local del PRI, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes dijo estar en la disposición de aclarar cualquier duda que se detecte en la revisión de la administración municipal y aseguró que “cada tres años se dan este tipo de situaciones”.

Refirió que la actual administración encabezada por Blanca Haydeé Preciado Pérez, de extracción panista, cuenta con 45 días que marca la ley para llevar a cabo las observaciones necesarias y mandar llamar a los servidores públicos que crea conveniente para aclarar con ellos cualquier situación.

“Nosotros como administración saliente con mucho gusto, estamos para acercarnos, resolver dudas y que ellos puedan proseguir con el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la mejor manera posible. En donde así crean pertinente solicitar mayor información pueden llamar a cada uno de los servidores y su es a su servidor con muchísimo gusto y ningún problema en aclarar cualquier cosa que se presente”.

Lo anterior luego de que a través de un documento emitido por la Contraloría de Manuel Doblado se denunció una serie de irregularidades en la administración de Gustavo Adolfo Alfaro como “aviadores”, vehículos en mal estado y mobiliario que no ha sido localizado, por mencionar algunos.

El legislador priista dijo que, respecto a la contratación de personas, muchos de estos se dieron por honorarios y los contratos ya concluyeron: “y por lo tanto son personas que ya no están laborando y si esperan ver a esas personas pues ya no las van a encontrar, es cuestión de ver la temporalidad del contrato”.

Vehículos sí están en mal estado

No obstante, aceptó que en la administración de Manuel Doblado si se quedaron muchos vehículos en mal estado, pero porque así se encontraban desde hace 3 años y debido a la falta de presupuesto no se puedo renovar el parque vehicular.

“Cuando yo tomé la administración hace 3 años eran más vehículos chatarra que nosotros pudimos llevar a cabo un proceso de licitación para subastar los vehículos que ya no servían, pero el municipio cuenta todavía con más vehículos que no sirven, en este sentido te puedo decir que el parque vehicular si ya está deteriorado, el último vehículo que se compró en Presidencia Municipal creo que fue en la administración 2009- 2012, entonces ahora sí que la situación económica complicada que todos hemos estado viviendo pues no nos daba para mucho, en algún momento rentamos algunos vehículos para poder sacar adelante la chamba, yo creo que la actual administración también pudiera buscar alguna alternativa de este tipo”.

Alfaro señaló que la Contraloría Municipal todavía no abre expedientes de investigación en virtud de que se está dentro del plazo de 45 días. No obstante, el martes pasado, el ex tesorero municipal acudió a la Tesorería para revisar y aclarar algunas situaciones.

“Igual que él puede ser llamado cualquier miembro de la administración pasada, yo lo que sí les pedí antes de pedir licencia o separarme del cargo, ya no me tocó hacer el acto de entrega –recepción porque tuve que solicitar licencia desde el 24 de septiembre, pero lo que si les pedí es que pusieran mucha atención en todos los detalles y sobre todo que tuvieran la disposición en el momento que uno pudiera ser requerido a aclarar algún tipo de situación (…) muy tranquilos porque sabemos que cada 3 años entre gente nueva y cada quien trae su forma de trabajo, cada quien tiene su perspectiva de las cosas”.