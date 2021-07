Luz Zárate

Villagrán.- El regidor electo para la administración 2021-2024, Iván Mejía Arellano, —acusado de violación y corrupción de menores—, fue elegido dentro de la planilla de Morena en la pasada contienda electoral, “por el trabajo que ha realizado al interior del partido, porque es trabajador y se ganó su lugar”. Así lo dijo la excandidata a la alcaldía y regidora del actual Ayuntamiento en Villagrán, Cinthia Teniente Mendoza.

La excandidata a la alcaldía por Morena, Cinthia Teniente Mendoza, quien también es esposa del diputado federal Emmanuel Reyes Carmona, dijo que a ella y al resto de su equipo les sorprendió la noticia sobre su detención y vinculado a proceso por los delitos mencionados. Esto, pues dijo que a él lo conocen como “un hombre trabajador, proactivo, con buenos principios y valores y sobre todo muy leal”.

“El tema de la vinculación de Iván a mí honestamente me cayó de sorpresa. Fue un tema que nosotros evidentemente no sabíamos, no teníamos el conocimiento de esta situación y cuando fue tomado en consideración en la planilla, fue por su trabajo, por la dedicación que tuvo en el proyecto en su momento, por la disponibilidad, la lealtad, el trabajo y la disposición. Entonces todo esto abonó para que fuera perfilado en esta posición dentro de la planilla… Su lugar se lo ganó a través de su trabajo, su constancia, su disposición y el trabajo que siempre aportó para el proyecto municipal”, afirmó.

Teniente Mendoza dijo que Iván Mejía es un joven de 34 años de edad, soltero, comerciante, a quien conoce desde hace dos años y medio, y destacó que fue ella quien lo eligió para que formara parte de la planilla. En todo momento sostuvo que siempre trabajó a favor del partido.

“Tengo de conocerlo aproximadamente dos años y medio; siempre se condujo con buenos principios, con respeto, con valores dentro del proyecto, dentro de las actividades que ha desarrollado su servidora, dentro de la Casa Morena. De todo lo que hemos realizado, siempre estuvo pendiente y trabajador”, destacó la actual regidora.

“Nada raro”

Luego de explicar por qué lo eligió como parte de su planilla —iba en la segunda posición—, Cinthia Teniente destacó que él entregó su carta de antecedentes no penales, tal como lo exigió el Comité de Morena y nunca notó algo raro en él.

“Él presentó su carta de antecedentes no penales porque en ese momento no existía como tal esta situación. Sin embargo al día de hoy me queda claro que es una sorpresa para mí y para todos los integrantes del equipo. No está afiliado a Morena, solamente milita”, afirmó.

La excandidata a la alcaldía señaló que se debe seguir el proceso legal, para que Iván Mejía sea declarado culpable o bien que demuestre su inocencia, mientras tanto ella no puede pronunciarse sobre los delitos que se le imputan, pues son las autoridades correspondientes quienes tendrán que investigar.

Aseguró que ni ella ni su esposo tienen relación personal con el imputado más allá del trabajo político y de la campaña electoral. También negó que Iván haya sido asistente o chofer de su cónyuge, el diputado federal Emmanuel Reyes, y que por ello se le hubiera elegido como candidato.

“Iván colaborada dentro del proyecto de Morena municipal aquí en Villagrán, en Casa Morena en el Banco de Alimentos, era quien de alguna manera hacia trabajos en sus tiempos libres, se dedicaba al comercio, fue chofer de autobús, manejaba una ruta de transporte en Villagrán. Iván se tomó en consideración por cuenta mía, porque yo lo vi siempre muy activo, muy atento, trabajador, siempre dispuesto”, señaló.

Puesto en vilo

Sobre quién tomará protesta como regidor en octubre próximo, Cinthia Teniente señaló que el panorama aún es incierto, pues aunque Juan Francisco Caracheo Delgado es el suplente de Iván Mejía Arellano, primero se debe desahogar el proceso legal; además que está pendiente el proceso de impugnación de la elección que promovió ella ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato.

“Ahorita está el tema ante las instancias correspondientes, hasta en tanto se esclarezca la situación de él. Evidentemente está en prisión, sin embargo si saliera que él es totalmente inocente y absuelto de lo que se le está imputando, él tendrá todos sus derechos para poder tomar el cargo, de lo contrario y encontrándose él culpable de lo que se le está imputando, pues entonces asumiría el cargo el suplente.

“Ahorita es algo incierto porque todavía ni siquiera se acerca el tiempo para que se tome el cargo, y es más tengo que precisar que en el tema de la impugnación de la elección por parte de tu servidora el proceso sigue, se impugnó la elección y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si la impugnación va a confirmar o bien va a tumbar la elección para que se vuelva a realizar otro proceso. Aquí hay acontecimientos futuros e inciertos. Hasta que se demuestre su culpabilidad o inocencia, él va a poder retomar bien o su cargo o totalmente pagar una pena”, aseveró.

Juan Francisco Caracheo Delgado, regidor suplente, es médico dentista y vive en la comunidad de Sarabia, fue el representante propietario ante el Consejo del IEEG.

“Él es muy buen perfil, es externo al partido, es totalmente ciudadano, socialmente reconocido por su trabajo, por su carrera, por su familia, es casado, le ha gustado la participación política, si a él le toca estar representando al partido como suplente ya como regidor yo sé qué hará un buen trabajo”, destacó.

Pero coadyuvará

La actual regidora en el Ayuntamiento de Villagrán destacó que si se lo solicitan, ella coadyuvará en las investigaciones correspondientes.

“Si es necesario coadyuvar en la investigación y para que esto se esclarezca. Yo estoy en la mejor disposición de que se haga justicia”.

Y respecto a su opinión sobre la detención, vinculación a proceso e imposición de prisión preventiva oficiosa de Iván, Teniente Mendoza sólo dijo que es un proceso normal aunque se le hace sospechoso que lo hayan informado horas antes de realizarse la consulta popular para enjuiciar a actores políticos.

“Es un proceso totalmente normal, claro que a veces es mucha coincidencia con el tema de la consulta popular y el trabajo que hemos venido realizando en Villagrán, pero quiero pensar que es de acuerdo a su proceso y protocolo nada más”, señaló.

ndr