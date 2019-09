Defiende diputada las reformas

Aseguró que se garantiza la seguridad jurídica de las personas, lo cual resulta contrario al argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, Cristina Márquez Alcalá defendió las reformas hechas al Código Penal para tipificar el delito de ‘halconeo’, pues aseguró que se garantiza la seguridad jurídica de las personas, lo cual resulta contrario al argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que busca invalidar dicho delito a través de un recurso de inconstitucionalidad promovido ante la Suprema Corte de Justicia del Nación.

A decir de la legisladora local, en la Comisión de Justicia se hizo un análisis muy puntual de los artículos 222-a y 222-b en el cual también participaron representantes del Poder Judicial, de la Coordinación Jurídica del Gobierno del Estado y de la Dirección de Apoyo Parlamentario y la propia Fiscalía General del Estado, por lo que afirmó que en la entidad se cuenta con un tipo penal muy bien analizado.

“Creo que estuvo bien cuidado el trabajo se hizo de manera puntual, a profundidad, se hizo de manera profesional y tratamos de fijarnos precisamente en cuáles eran algunas cuestiones que venían retomándose o que habían sucedido en otros estados para nosotros cuidarnos de no caer en ello”.

La acción de inconstitucionalidad promovida por la CNDH establece además que se estaría violentando el derecho de acceso a la información, aunado a que los artículos reformados en el Código Penal del Estado de Guanajuato resultan ambiguos e imprecisos. Además, el organismo consideró que el Congreso del Estado realizó una tipificación que es imprecisa en los elementos del delito.

Sin embargo, Cristina Márquez Alcalá mencionó que la propia Ley de Acceso a la Información señala los supuestos en que la información de seguridad es reservada y en los demás casos es válida la solicitud de la misma.

“Entonces en ese sentido no me parece tampoco que haya así como una violación a los temas de acceso a la información y el tema de seguridad jurídica se encuentra perfectamente atendida dado que los elementos del tipo penal como tal, están bien cuidados y bien definidos y no hay ambigüedad”.

“Se cuidó”

La diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero aseguró que se cuidó la redacción de los artículos que se modificaron a fin de que no se cayera en ambigüedades.

“La redacción deja, según la opinión de la CNDH lugar a que puedan castigarse otras conductas bajo esa redacción como la del periodismo e investigaciones y otro tipo de situaciones”.

Afirmó que en caso de que la SCJN deje sin efecto la reforma, el Grupo Parlamentario del PAN que fue el que promovió la iniciativa tendría que hacer una contra reforma o una modificación distinta que atienda las consideraciones de la CNDH.

