Defiende Club Social Deportivo al estadio León

Dijeron que el estadio es de los leoneses, que Zermeño con papeles engañó para definirse ‘dueño del estadio’ y será un hecho que investigarán

Christian Rendón

León.– El Club Social Deportivo de León A. C. defendió ayer en una rueda de prensa el estadio León y dijeron que no quieren que se cometa el “atraco más grande de la historia de la ciudad”. Los integrantes comentaron que no tienen ningún interés económico ni político en la situación, pues lo único que quieren es evitar este ‘robo’ en la ciudad. Esto luego de que el señor Roberto Zermeño ‘se quiere llevar’ al estadio y dejar a la afición y a los leoneses sin nada.

Alfredo Pérez, abogado y asociado del club, dijo que el señor Zermeño engañó a todos con papeles para poderse presentar como dueño del estadio, algo que investigarán por tercera ocasión, pues dijo que no se lo dejarán.

Referente al estadio que quiere implementar el Gobierno del Estado dijeron que no es necesario y que no se compara con el actual que ya tiene toda una trayectoria a nivel nacional y hasta internacional por el tipo de eventos que se han llevado a cabo ahí.

Aseguraron que están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, pues el estadio León es patrimonio de la ciudad y de los leoneses y no se lo puede apropiar una sola persona.