Defiende alcaldesa actuación policial en caso de excandidata

Elvira Paniagua comentó que los elementos de seguridad que detuvieron a Ana Laura Hernández hicieron bien su trabajo, pues siguieron los protocolos para un vehículo con reporte de robo

Roberto Lira

Celaya.- La alcaldesa Elvira Paniagua defendió que los policías que detuvieron a la excandidata del Partido Verde, Ana Laura Hernández, actuaron de manera correcta y se siguieron los protocolos que se deben de seguir cuando se detecta un vehículo robado, señaló que si ella considera que se violentaron sus derechos puede acudir a las instancias correspondientes.

Luego de los señalamientos de la excandidata a la presidencia municipal, tras su detención al conducir un vehículo con reporte de robo, donde dijo que se violentaron sus derechos, la alcaldesa Elvira Paniagua indicó que es la percepción particular de la detenida, sin embargo el actuar de los elementos de policía fue el correcto.

Niega mala intención en difusión de la información

La alcaldesa dijo que no hay ninguna mala intención en la difusión de la información, pues en el boletín de prensa en el que se informó esta situación se dieron a conocer los datos del evento, como sucedieron y nombre de la detenida, sin mencionar su participación política en las pasadas elecciones.

Ante los señalamientos que hizo la excandidata, dijo que si considera que se vio afectada, existen instancias a las que puede acudir, pero de parte del Municipio ha habido apertura para escucharla, incluso se le dio una cita, a petición de la aludida, con el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Juan José González Gozález y no llegó.

Paniagua Rodríguez enfatizó en que la actuación de los elementos de la Policía municipal que detuvieron a Ana Laura Hernández fue la correcta y atendieron el acto con todos los fundamentos para hacer la detención.

“Si se le detiene a una persona con un vehículo con reporte de robo, obviamente la autoridad hace lo propio e hizo lo correcto la autoridad municipal… Hay todos los elementos si no, no lo hubieran hecho, yo lo verifiqué después y por supuesto que lo hay no es algo que se puedan inventar, hay el reporte de manera oficial”, dijo.

Asimismo destacó que no se está inculpando a la excandidata de haber robado el vehículo, sin embargo; se actuó porque se detectó un vehículo con reporte de robo y fue donde viajaba ella.

*EZM