Respecto al déficit en la SSPE, la funcionaria estatal justificó que las más de mil vacantes se deben al riguroso proceso de reclutamiento

Guanajuato.- En la Secretaría de Seguridad Pública (SSPE) se buscan los mejores perfiles, porque se prefieren calidad que cantidad. Así lo afirmó la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett López, respecto a las más de mil vacantes que existen en la Secretaría, tanto operativas como administrativas.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado y diputado del PAN, Martín López Camacho coincidió y dijo que no se trata de llenar las vacantes solo por llenarlas.

Correo dio a conocer que en las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) existe un total de 598 plazas disponibles; mientras que para ser guardia en alguno de los 10 centros penitenciarios que hay en Guanajuato, existen 395 vacantes.

De acuerdo con la SSPE, el déficit de policías estatales se debe al riguroso proceso de reclutamiento que se implementa, lo que ha vuelto complicado que se complete el 100% de su personal.

Urgen, pero prefieren buscar perfiles idóneos

Al respecto, Sophia Huett señaló que, aunque siempre urge contar con un mayor número de policías, lo importante es que las plazas vacantes sean ocupadas por perfiles idóneos.

“Siempre urgen, pero yo insisto y me parece hasta valioso que estén desocupadas porque implica que están haciendo una selección adecuada. Cuando tú haces un reclutamiento por llenar espacios, puede ser que no reclutes a la mejor persona y esa persona luego se te vuelva un problema al interior de la corporación”, por lo que dijo que la SSPE está haciendo lo correcto, al esperar que esas plazas sean ocupadas con hombres y mujeres que cumplan con el perfil y que tengan una vocación de servicio.

Dijo que en Guanajuato se tiene que empezar a cambiar la idea de que ser policía es para quien no encuentra trabajo en otro lugar. Déficit en la SSPE

“Prefiero que tengan esos lugares desocupados, a reclutar a alguien que está buscando un sueldo, porque cuando están buscando un sueldo, ningún sueldo les va a alcanzar y siempre van a encontrar una oportunidad de corrupción, cuando tienen una verdadera vocación, no va a haber tentación económica que te haga perder el sueño que tuviste toda la vida de ser policía”.

Se requieren personas con vocación de policía

Entrevistado por separado, el diputado panista, señaló que lo ideal es que cualquier espacio dedicado a la seguridad pública siempre esté ocupado. Sin embargo, dijo que es importante que quien lo ocupe sea una persona con vocación de servicio, lo que implica pasar los filtros y controles requeridos.

A decir del legislador, no se trata de que detrás de un uniforme esté una persona que solamente esté buscando un trabajo, sino que quiera ser policía.

Buscan mejorar tiempos de respuesta

En otro tema, Sophia Huett mencionó que los municipios trabajan para mejorar los tiempos de respuesta a atenciones de emergencia.

En los 45 compromisos firmados por los municipios en el Consejo Estatal de Seguridad, el tiempo de respuesta es de 10 minutos.

“Si anterior a estos 10 minutos, analizáramos los tiempos a veces eran 20, 30 o hasta 40 minutos para los puntos más lejanos. Yo creo que nos debemos centrar en el avance, en las áreas de oportunidad y en las características de cada ciudad; y como cada ciudad, debe seguir realizando mejores proyectos de logística para abarcar las necesidades de la población”.

Señaló que los recortes federales como el Fortaseg si ha impactado en la compra de más vehículos incluso especializados para los accesos difíciles.

Un cuarto de policías no cuentan ni con bachillerato

De casi 6 mil policías, el 25 % se quedaron con estudios de secundaria para abajo, por lo que el gran reto para el estado es aumentar el nivel superior en los policías municipales.

Así lo señaló Sophia Huett López al presentar los resultados de la primera Encuesta de Autopercepción Policial 2022. Esta fue elaborada por la propia instancia y los resultados se dieron a conocer durante la segunda reunión de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, impulsada por el Congreso del Estado.

La encuesta se aplicó a un total de 5 mil 649 policías de 41 municipios, con excepción de Coroneo, Manuel Doblado, Juventino Rosas, Tarandacuao y Xichú. Esto ya que en estos puntos se cuenta con la figura de Mando Único, pero se buscó encuestar al menos al 70% del estado de fuerza de cada institución policial del Estado de Guanajuato.

Universitarios y con posgrado son los menos

Huett refirió que el 25.81% de los policías no cuentan con estudios de nivel superior, “es decir, se quedaron prácticamente de la secundaria para abajo o no tienen la preparatoria concluida. Sin embargo, para quienes creen que las y los policías no estudiamos, también tenemos personal con maestría y doctorado”; aunque estos representan solo el 0.64% y 0.02%, respectivamente.

Según la encuesta que presentó, el 51% de los encuestados cuentan con preparatoria, pero son los menos que tienen una licenciatura.

En entrevista, Sophia Huett dijo que “tenemos que apostar por perfiles universitarios, quién creen que pudiera dar un desempeño mejor en término de informe homologado, atención psicológica, pues alguien que desde las aulas ya lo trae y que además tiene la vocación de ser policía”.

Hay acoso sexual en las corporaciones

Datos de la encuesta señala que el trabajo policial sigue siendo realizado en su mayoría por hombres, pues de los encuestados 4 mil 152 son hombres (72%) y mil 617 (28%) son mujeres. De estas el 21% señalaron que han sufrido acoso sexual o laboral al interior de la corporación mientras que el 77. 06% afirmó que no.

En otros datos, se indica que los policías municipales se encuentran entre las edades de 24 a 41 años, lo que indica que se tienen corporaciones jóvenes.

Las preguntas hechas en la primera encuesta se basaron en temas como: las razones por las que decidieron ser policías, como califican el desempeño policial. Además se abordaron temas de corrupción, necesidades en infraestructura, motivación para desempeñar el trabajo y salario, por mencionar algunos. Pero no se abordaron temas como riesgos al realizar la labor policial o amenazas del crimen organizado.

En entrevista Sophia Huett señaló que este es un primer ejercicio de auto percepción policial y se buscará extenderlo en tiempo y temas, “lo que queremos es empezar con un ejercicio que los policías lo vean como normal”.

Sigue faltando homologación de salarios

De acuerdo con la encuesta, el 57% de los policías opinaron que su salario es adecuado y el 48% del total mencionaron que el salario debe estar entre los 10 mil y los 20 mil pesos, y “el 14% cree que con que le paguen menos de 10 mil está en un sueldo correcto, entonces quiere decir que quien contesto esto, es porque está en este rango”.

En ese sentido, Sophia Huett señaló que, respecto a los 45 compromisos firmados por los municipios en materia de seguridad, en 37 municipios, los policías ganan al menos los 13 mil 740 pesos requeridos como parte de la homologación salarial; mientras que, en los 9 municipios restantes, no se ha cumplido al 100% con dicho compromiso.

La funcionaria estatal afirmó que los policías consideran que cuentan con una buena capacitación y solicitan equipamiento para su protección.

“Vamos bien con la política pública en materia de seguridad, de acuerdo a la opinión de las y los policías, con áreas de oportunidad muy específicas. Pero creo que algo que nos debe dejar pensando adicionalmente a estas áreas de oportunidad, es lo que nos están dejando las y los policías que es confianza y respeto de la ciudadanía”, aseguró.

Finalmente refirió que, a pesar de las circunstancias adversas que vive Guanajuato en donde policías han perdido la vida en el cumplimiento de su deber, a los elementos activos, “eso no los hace echarse para atrás. Al contrario, los hace demostrar su convicción, los hace comprender que este es un Estado que cuenta con ellos y con ellas para proteger y servir a la ciudadanía”.

