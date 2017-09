Defensores de Daniel Campos deslindan a sus clientes

Argumentaron que sus representados no tienen nada qué ver en las denuncias que presentaron PRI, PVEM y Morena contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Los representantes de Daniel Campos Lango, director de Desarrollo Social de León, y de Jaime Armando Martínez Cholico, jefe de Servicios Informativos de la Sedeshu, argumentaron que sus representados no tienen nada qué ver en las denuncias que presentaron PRI, PVEM y Morena contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, extitular de la Sedeshu.

Eduardo López Mares, representante de Jaime Martínez, negó todos los hechos que se le imputan, por desconocerlos, pues afirmó que lo emplazaron en el IEEG sin acreditar su participación en la promoción personalizada del exsecretario de Desarrollo Social y se le llamó a comparecer sin precisar los hechos que se le imputan.

Por lo cual no se pudo presentar una defensa porque se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Por lo que manifestó que a su representado se le vulneraron sus derechos constitucionales.

Refirió que antes de la audiencia de ayer, había presentado al IEEG un escrito en el que aclaró que Martínez Cholico era jefe de redes de la Dirección de Servicios Informativos de la Sedeshu y no director de Servicios Informativos. No obstante, fue citado para la audiencia de ayer en el Instituto Electoral.

“El que el IEEG haya citado a mi representado representa un acto de molestia, violando el principio de legalidad. Por lo que solicito se sobresea por no existir elemento alguno que acredite su participación”, pidió López Mares.

Aunque aclaró de todos modos que la información alojada en las páginas mencionadas de la Sedeshu no constituyen información personalizada de Diego Sinhué y por lo tanto no hay violación a la Constitución del Estado, porque en ningún momento se emitió un mensaje relativo a esa persona.

José de Jesús Ortega de la Peña, representante de Daniel Campos, dijo de entrada que no se ha mencionado a su representado ni se le ha imputado ninguna acción.

“Mientras no se demuestre alguna conducta que amerite alguna sanción, mi representante es inocente. Por lo tanto, niego todas las acusaciones y la denuncia debe ser desechada por frívola e improcedente. Y por no haber sido ratificada por las partes, debe declararse la inexistencia de alguna acusación contra Daniel Campos”, afirmó.

No obstante lo anterior, refirió los hechos imputados en la denuncia del PRI de que el 13 de marzo de 2017 se tuvo el foro sobre la participación de la mujer en el desarrollo de Guanajuato, organizado por la Cámara Nacional de la Mujer en Guanajuato en el cual Diego Sinhué participó y dio la ponencia “la mujer en la política de Guanajuato”.

Recordó que los asistentes al evento manifestaron que los gastos del pasaje corrieron a cargo de Daniel Campos. “Los hechos se niegan en virtud de que no asistí a dicho evento y no pagué ningún gasto de ninguna persona”, declaró en nombre del Director de Desarrollo Social de León.

“Niego todo lo que se me imputa”

Daniel Campos Lango, titular de las Dirección de Desarrollo Social y Humano en León, negó que haya asistido a una reunión privada celebrada en el municipio de Salvatierra de mujeres con Diego Sinhué Rodríguez Vallejo cuando estaba al frente de la dependencia estatal del mismo nombre, y por la cual se le acusó ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato.

“Niego todo lo que se me imputa y se me señala y también seré respetuoso de las determinaciones del propio instituto, además confiando en su buena labor que ha desempeñado en el estado”, declaró. Lo anterior, luego de que esta autoridad electoral llamó a comparecer este lunes al funcionario municipal y a la que asistió en su lugar, el abogado, Jesús Ortega. Lamentó que no exista evidencia de que el día de la reunión no asistió a dicho evento, por lo que sólo queda esperar a lo que determine el IEEG.