Defender permanencia del Seguro Popular, pide Ortiz

El presidente municipal de Irapuato dijo que el presidente electo debería hacer una consulta pública de acciones que realmente le lleguen a la gente, no de temas como lo del aeropuerto que son técnicos y nadie conoce

Nayeli García

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez hizo un llamado a la ciudadanía para unirse y no permitir que se elimine el programa del Seguro Popular, pues dijo que si se hiciera una consulta pública habría un ‘no’ rotundo por parte de la ciudadanía.

Esto ante la consulta pública que hará Andrés Manuel López Obrador sobre la construcción o no del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la cual se prevé tendrá un costo de 1.5 millones de pesos.

“El tema de Seguro Popular es el un tema que debe de poner en la discusión. Eso sí deben de ser consultado no (el tema del) aeropuerto, hay que consultar hacerla lo que le llega y le duele a la gente, no temas técnicos que nadie conoce, temas que le llegan al corazón y a la salud a lo más importante que puede tener el ser humano y su familia que es la salud”, llamó el alcalde.

En Guanajuato más de 3 millones de personas están afiliadas al Seguro Popular, de estas 237 mil 162 son del municipio de Irapuato en donde tan sólo este año 53 mil 640 se integraron a este programa nacional creado en la administración de Felipe Calderón Hinojosa y al que Enrique Peña Nieto, le dio continuidad.

Ricardo Ortiz señaló que el tema de la salud se debe cuidar pues se pone en riesgo a la familia y el bienestar propio.

“Ojalá que puedan consultar la sociedad si quieren o no quieren que se quite el seguro popular y creo que unánimemente dirían no a que se quite el Seguro Popular y eso no debe de suceder y la gente debería de unirse para que eso no pase porque estaríamos arriesgando un tema muy importante que son nuestro chiquitos y el tema de salud debemos de cuidarlo”, mencionó.