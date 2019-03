Def Leppard, Radiohead y The Cure, se inmortalizan

Roxy Music, The Zombies, Janet Jackson y Stevie Nicks, son otros de los grandes que ingresarán al Salón de la Fama del Rock & Roll

Agencias

Ciudad de México.- Las bandas Def Leppard, Radiohead, The Cure, Roxy Music, The Zombies, además de Janet Jackson y Stevie Nicks fueron incorporados al Salón de la Fama del Rock & Roll en una ceremonia que se llevó a cabo en el Barclays Center de Brooklyn, en NY.

Def Leppard, presentado por Brian May de Queen, fue reconocido por su estilo que ha logrado altas ventas con sus temas Photograph y Pour Some Sugar on Me.

Trent Reznor incorporó a The Cure, que tuvo sus mayores éxitos en la década de 1990, liderados por Robert Smith.

Simon Le Bon y John Taylor de Duran Duran le dieron su lugar a Roxy Music, que debutó en los años 70 encabezada por Bryan Ferry y Brian Eno. Su mayor éxito fue ‘Love is the Drug¿.

La banda The Zombies, parte de la invasión británica del rock, fue presentada por la vocalista de The Bangles, Susanna Hoffs.

David Byrne incorporó a Radiohead, que alcanzó el éxito con el álbum de 1997, ‘OK Computer’.

Jackson se unió a sus hermanos Michael y demás integrantes de los Jackson 5 en el salón, presentada por Janelle Monáe.

El evento se transmitirá próximamente por la cadena HBO.

