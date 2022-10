Decreto vs inflación enmienda

Alberto Aguilar

La semana pasada los analistas de la encuesta de Citibanamex elevaron sus pronósticos de inflación a 8.54% para fin de año y las del 2023 a 5.11%.

A nadie sorprendió cuando el pernicioso fenómeno lo resentimos todos: es más hay expertos más pesimistas. Barclays estima para el año que viene una tasa del 5.70%, Santander y Vector están en 5.60% y Actinver o Banorte en 5.40%.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha publicitado otras vías para contener el alza de la canasta básica. Se sabe de la reunión con Walmart y vendrían más con otras cadenas por ejemplo Soriana de Ricardo Martín Bringas. La petición es restringir márgenes.

Además, el gobierno ya enmendó el desafortunado APECIC de la SHCP de Rogelio Ramírez de la O. Mediante un decreto se abrió la importación sin arancel para una lista de productos hasta el 28 de febrero a prorrogarse a diciembre. Están maíz, arroz, pollo, pescado, huevo, leche, hortalizas, frijol, aceite, fertilizantes, papel higiénico y hojalata.

Habrá que inscribirse a un padrón en el SAT de Antonio Martínez con lo que se eliminó la discrecionalidad del anterior plan. Igual se corrigió, y Senasica de Javier Trujillo y Cofepris mantendrán la vigilancia de esas compras, ante el riesgo de violar el T-MEC y que EU frenara nuestras exportaciones.

El proyecto no resulta práctico y hay importaciones que ya se realizan, como las de pollo, en donde además de EU, igual Brasil ha ganado relevancia.

En lo que hace a la hojalata, lo aprobado será irrelevante. México es notoriamente deficitario. El único que lo produce es AHMSA de Alonso Ancira que por sus dificultades financieras ha caído en su participación.

Además, en el decreto no hay precisión de los 1,039 pesos establecidos para una canasta básica y tampoco de los 24 productos que la integran conforme al PACIC, información sin la cual Profeco de Ricardo Sheffield no podrá revisar puntualmente la evolución.

En ese sentido, gestiones que en la práctica no tendrán efecto porque lo que mueve al mercado es la oferta y la demanda. En suma, sólo retórica.

EN BANAMEX JÚBILO, BANORTE QUIZÁ NO GUSTÓ ACTIVO Y HASTA 2023

El viernes Banorte de Carlos Hank González se desistió de seguir adelante como postor de Citibanamex. Quizá no le satisfizo lo que analizó para comprar. No hubo comentarios porque hay temas de confidencialidad. En Banamex que dirige Manuel Romo se notificó a los empleados y claro no faltó quien celebrara porque la fusión con Banorte al compactar dos estructuras traería muchos despidos. Al mercado no gustaba que Banorte se involucrará en una operación tan compleja. De ahí que la acción subiera el viernes. Siguen Germán Larrea, Carlos Slim y Daniel Becker en un proceso que se ha complicado y que bien podrá obligar a Citi de Jane Fraser a mejor desinvertirse mediante una oferta en bolsa. El desenlace lo veremos ya para 2023.

BANCO AFIRME COMO BANCOMEXT POSIBLES VÍCTIMAS DE FAMSA

Diversos acreedores se preparan ante la inminente quiebra de FAMSA de Humberto Garza. Como le platicaba su liquidez está en el límite y la familia fundadora ya no quiso aportar más recursos. En la banca entre los afectados también está Banco Afirme de Julio César Villarreal. Ya le había comentado de Bancomext que lleva Luis Antonio Ramírez.

CANACINTRA REUNIÓN EN MÉRIDA, UNOS 1300 Y FUERA FRICCIONES

El jueves hubo convención de delegaciones de Canacintra. Hace 80 años que esa cámara no elegía a Mérida como sede. Presencia de unos 1,300 industriales de todo el país quienes analizaron el entorno, los retos en energía e innovación. Parece que José Antonio Centeno ya atajó las fricciones internas que había.

