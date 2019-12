Decomisan 6 mil piezas de pirotecnia ilegal en Irapuato

Socorristas han atendido este año a 3 personas por el uso irresponsable de estos artefactos, uno de ellos incluso perdió 3 dedos de una mano

Nancy Venegas

Irapuato.- Más de 6 mil piezas menores de pirotecnia aseguraron los elementos de Protección Civil en Irapuato. De enero a la fecha los socorristas atendieron a 3 personas heridas por el uso irresponsable de estos artefactos, uno de ellos perdió 3 dedos de una mano.

“Tenemos un aseguramiento de más de 6 mil piezas menores de pirotecnia o que se le conoce como juguetería, son cebollitas, palomitas”, informó Juan Segoviano Tovar director de Protección Civil.

En lo que va del año, se registraron 3 aseguramientos de mercancía de pirotecnia que se almacenaba y pretendía vender ilegalmente. El primer aseguramiento en una juguetería ubicada en la zona centro, el segundo fue una entrega voluntaria directamente en las oficinas de Protección Civil.

El tercer aseguramiento ocurrió el pasado 11 de diciembre, durante la fiesta a la Virgen de Guadalupe. Elementos de la dependencia aseguraron en los puestos instalados en la Calzada Insurgentes 2 mil 300 piezas de pirotecnia.

Segoviano Tovar señaló que notificaron los aseguramientos a la Sedena y Ministerio Público Federal, para que indicaran la manera en la que se destruiría la mercancía, regularmente se lleva a cabo por medio de un permisionario autorizado.

De enero a la fecha, los paramédicos de Protección Civil atendieron a 3 personas que resultaron heridas cuando les estallaron los artefactos de pólvora.

“Atendimos a 3 personas heridos de gravedad, uno de ellos perdió 3 dedos de su mano, este es el ejemplo de que si suceden los accidentes mucha gente piensa que no, hicimos 3 atenciones por quemadura justamente en temporada que no es de pirotecnia ahí están los hechos corroboran que si ocurren los accidentes ojalá y pudiéramos avanzar en la denuncia que es importante, no quisiera tener nuevamente a la experiencia de hace un año con la explosión de una casa en la colonia Bernardo Cobos, donde se destruyó toda la casa, la persona perdió su patrimonio, su tienda ,afortunadamente no perdió la vida pero estuvo en riesgo de perderla también”.

LC

Comentarios

Comentarios