Decomisa Fiscalización 40 kilos de pirotecnia en la Capital

Guanajuato.- El Director de Fiscalización y Control Municipal, tendrá que dar cuentas, por no retirar las sillas y mesas que colocó el Restaurante La Capellina en la vía pública, a pesar de que el pleno del Ayuntamiento les negó este permiso, según informó el secretario de gobierno.

Desde el pasado viernes, encargados del Restaurante La Capelina, ubicado sobre calle Sopeña en el centro histórico, instalaron mesas y sillas sobre la banqueta sin contar con permiso para colocar mobiliario en la vía pública.

Al respecto, el Secretario del Ayuntamiento, Héctor Corona León, confirmó que, están enterados de esta situación, pero recalcó que no hay permiso por parte de la administración, ya que el pleno del Ayuntamiento le negó el permiso bajo la consideración de la comisión de desarrollo urbano de que, invade la zona peatonal al estar sobre una banqueta.

Por lo anterior, Corona León afirmó que, llamarán a que el titular de Fiscalización y Control Municipal, Gustavo Bück, informe la razón por la cual, se permitió la colocación de estas sillas y mesas sin el permiso correspondiente.

“El director de fiscalización tomó las medidas pertinentes, nos va a dar un informe, porque pues, estas mesas y sillas no deben estar ahí, ya que el pleno no aprobó su colocación, que nos platique que sucedió, que medidas tomó que no se vuelva a tomar esta acción. ”.

Dentro de este informe, debe de constar, si se le levantó una infracción a este restaurante, y tendrá que se ser entregado este mismo lunes por el funcionario municipal.

En este sentido, Alejandro Navarro, sostuvo que, por su parte no se otorgó ningún permiso provisional para este restaurante, ya que, como se ha informado, se encontraba en Ashland Oregon.

“No tienen permiso, la comisión les negó el permiso, no hemos dado permisos provisionales, hay que irles a decir, a lo mejor Buck se los dio, hay que ver”.

