Declinan reubicación de secundaria ‘Alfonso Sierra Partida’

La noción fue declinada ante la negativa de los padres y luego de confirmar que los ductos de Pemex que pasan por debajo de la construcción están inhabilitados y por lo tanto no existe riesgo alguno

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La Secretaría de Educación en el Estado declinó al proyecto de reubicación de la escuela Secundaria, ‘Alfonso Sierra Partida’ ante la negativa de los padres de familia y al confirmar que los ductos de Pemex que pasan por debajo del inmueble no están en funcionamiento por lo que no existe riesgo para la institución, así lo informó el director del plantel Vicente Díaz Quiñones.

Dentro del marco de la graduación de 400 alumnos de este plantel, el directivo señaló que desde hace más de un año que se comenzó a hablar de la reubicación del plantel educativo debido a los ductos que pasan por dejado de la escuela y los olores ambientales que afectaron a los estudiantes hace dos años, sin que se confirmara de donde provenían.

“Sin embargo, el tema se volvió político y entre lo que decían en el municipio y en el estado, la cuestión del terreno que si ya se tenía que si faltaban algunos trámites nunca se concretó, además de que la Asociación de Padres de Familia siempre se negó a esta situación debido a que más de mil alumnos iban a resultar afectados pues, de acuerdo a lo que se decía, el terreno estaría del otro extremo de la ciudad, lo que impediría a muchos alumnos a trasladarse hasta allá”.

Agregó que además con esta situación que los mantuvo en la zozobra durante más de un ciclo escolar, no permitió que se bajaran recursos para el mantenimiento del plantel y los padres de familia tuvieron que invertir en realizar algunas mejoras a las instalaciones.

Vicente Díaz Quiñones agregó que además se confirmó que los ductos de Pemex están en desuso, por lo que no representa riesgo para el plantel, “al final tuvieron que dar marcha atrás al tema de la reubicación porque hay otras prioridades y en los ductos ya no pasa ningún combustible, estuvimos con una afectación tremenda por el discurso político electorero de gobierno del estado, pero es oficial ya no se reubicará la escuela”.

Finalmente, el directivo hizo un llamado a las autoridades municipales y estatales para que ya no se retome este tema y se inquiete a los alumnos y padres de familia, “lo que queremos es que ya nos dejen en paz, que iniciemos un nuevo ciclo escolar tranquilo y sin volver a tocar este tema”, refirió.

*EZM