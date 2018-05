Declina Municipio por custodia del Lerma ante demora de respuesta

Tras cuatro años de petición la Conagua por fin ha respondido; seguimiento a solicitud será responsabilidad de la siguiente administración

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Autoridades municipales ya no buscarán la custodia del río Lerma en lo que resta de la administración, la directora de Medio Ambiente María del Carmen Mejía Alba señaló que se ha estado insistiendo en el tema con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) desde hace cuatro años sin obtener respuesta, lo que la dependencia federal negó y apenas hace unos meses volvieron a solicitar los documentos al Municipio, sin embargo a decir de la funcionaria municipal ya es muy poco tiempo para realizar nuevamente el trámite.

Durante más de cuatro años autoridades de la administración municipal pasada y actual han solicitado la custodia del río Lerma en los más de 12 kilómetros que pasan por Salamanca, con el propósito de realizar acciones a fondo en la limpieza del cauce y su remediación, sin embargo la Conagua nunca respondió a dicha petición, e incluso en diciembre del año pasado el titular de la dependencia federal, Humberto Navarro de Alva, señaló que no tenían la solicitud.

Al respeto la titular de Medio Ambiente, María del Carmen Mejía, informó que ya no se insistirá en esta intención debido al poco tiempo que resta de administración municipal, “ahorita por los tiempos de la administración ya no, después de la nota que publicaron de seguimiento al tema y donde se negaba la solicitud, recibimos un documento de la Conagua para pedirnos los papeles de solicitud, lamentablemente estamos a meses de terminar la administración y no es sano hacer un compromiso en este tiempo”.

Esta situación no significa que la administración municipal dejará de realizar los trabajos de limpieza, los han estado llevando a cabo hasta donde su competencia se los permite, con recursos de la Dirección de Servicios Públicos Municipales y apoyo en las acciones de parte de Protección Civil.

“Lo que se realiza forma parte de los trabajos que estarían dentro de la custodia, pero no podemos entrar más allá, sin embargo los temas administrativos de Conagua lo impidieron, ahora creemos que es tarde, si hemos tardado años esperando la firma de la anterior solicitud dudamos que en meses se pueda dar, la siguiente administración tendrá la oportunidad de explorar la posibilidad de la custodia”, destacó.

