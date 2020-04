Declaratoria de emergencia sanitaria deja dudas entre empresarios

Celaya

Luz Zárate.- Personal del Seguro Social se manifestó ayer para pedir que las personas se queden en su casa y así evitar contagios de coronavirus, sin embargo mientras que un grupo de enfermeras decían que era una ‘manifestación positiva’, otro grupo demandaba insumos y mejores condiciones de seguridad para el personal que brinda el servicio.

El personal que se quejaba aseguraba que efectivamente las personas deben quedarse en casa y cuidarse porque si se llegan a enfermar no habrá insumos suficientes para atenderlos.

Y es que la Dirigencia Sindical de la Sección XV, convocó a ‘una manifestación positiva’ para que el personal del Hospital General de Zona No. 4 de Celaya hiciera el llamado a la población para que siga las medidas de salubridad adecuadas y sobre todo que no salgan de su casa, dicha protesta se realizó al interior de las oficinas del sindicato ubicado en la calle de Mutualismo.

En el interior del Sindicato del IMSS estuvieron cerca de 30 enfermeras que hicieron el llamado a la población para que no salgan de casa y que se cuiden, además de enviar mensajes de concientización de la enfermedad. El personal aceptó que sí les hacen falta insumos pero insistían que estaban realizando una ‘manifestación positiva’.

No hay insumos

Mientras que en el exterior del edificio se quedaron unas 10 enfermeras y doctores que querían entrar y decir ante los medios de comunicación que no tienen los insumos necesarios, pero no se les permitió la entrada.

“Sí, que se queden en casa porque cuando vengan aquí no va a haber con qué atenderlos porque no tenemos el material. No entendemos por qué están diciendo allá adentro que es una ‘manifestación positiva’ para decir que se queden en casa”, dijo una enfermera.

Mientras que el enfermero Carlos Enrique García Arguello, uno de los que convocaron a la “manifestación positiva”.

“Es una manifestación pacífica con la intención de concientizara a la población para evitar el contagio de coronavirus (…), somos varios del personal operativo, enfermeras, nos acompaña el represente sindical de la Sección XV (…). Sabemos que como en todos hospitales de cualquier sector sea público o sea privado, siempre va a haber carencias y más en esta época que es una epidemia y hay una sobredemanda de la atención médica y sí, también es una manera de manifestarnos para pedir el equipo personal más que nada, pero de manera positiva”, señaló García.

Personal inconforme del IMSS, señalaron que les hace falta material básico para los médicos que están directamente en contacto con el pacientes como son: gafas de protección, cubrebocas, guantes y traje protector (bata impermeable) y para el personal de consulta se necesitan gafas de protección, guantes y cubrebocas, así como trajes completos de protección.