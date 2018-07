Declaran negativa de apoyo a comerciantes de la Madero

Funcionarios piden formalización de la propuesta y aseguran que las acciones se realizarán en el máximo de 150 días; 15 millones 400 mil pesos de inversión total en las obras

Luz Zárate

Celaya.- Ma. Eugenia Mosqueda, síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda en el Ayuntamiento, manifestó ausencia de recursos disponibles ante supuesta falta de petición formal de incentivo económico por las pérdidas que los comerciantes establecidos en la calle Madero tendrán durante los 5 meses de rehabilitación de la zona.

Desde el lunes que comenzaron las obras de remodelación de la calle, los comerciantes están preocupados por las pérdidas económicas que tendrán con el cierre del lugar durante cinco meses, por lo que algunos de ellos pedían apoyo de la presidencia municipal, pero al momento, no hay nada.

El director de Desarrollo Económico del municipio, David Orozco, señaló que no existe algún programa que apoye a los microempresarios bajo este tipo de circunstancias, ya que “en este caso son obras que se estarán haciendo en beneficio de los ciudadanos, por lo que no hay recursos para este sector”, señaló.

Se han tenido pláticas con los comerciantes de Madero, es algo que se tiene que atender, pero aún no me llega la petición formal con sus requerimientos de cómo se les va a apoyar, y poderlo revisar en Comisión para poderle dar una resolución que quede bien en ambas partes. Tiene que haber una petición formal, yo esperaría que me llegue de Desarrollo Social u Obras Públicas”

Ma. Eugenia Mosqueda, síndica y presidenta de la Comisión de Hacienda