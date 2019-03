Declaran luto por taxista baleado

El presidente del gremio de taxistas resaltó la inseguridad con la que viven los trabajadores de transporte, pues laboran temiendo por sus vidas; comenta que cada vez hay menos operadores

Eugenia Rojas

Salamanca.- El gremio taxista está de luto por la muerte de uno de sus integrantes por impactos de arma de fuego la madrugada de ayer, destacó el presidente del consejo de ‘Transporte Villa de Barahona’, Roberto Calvillo, quien señaló que los crímenes de alto impacto generó un cambio de giro laboral de los ruleteros, pues temen por sus vidas.

Me siento con miedo por la inseguridad. ¡Por eso no hay trabajo! Me han asaltado tres veces, me sometieron con navaja (muestra la cicatriz de cortes en rostro y cuello). Tengo que sacar a la familia adelante, he pensado en salirme de esto, pero que hago si mis hijos tienen hambre”

Javier /Taxista