Declaran hijos mayores de José José que la herencia no es su prioridad

Notimex

Ciudad de México.- José Joel, hijo de ‘El Príncipe de la Canción’, advirtió que continuará buscando respuestas sobre el fallecimiento de su padre, además aclaró que ni él ni su hermana Marysol están interesados por el momento en la herencia y las regalías del trabajo de José José.

“Han sido días difíciles, pero estamos sobreponiéndonos a la muerte de mi padre y todo lo que pasó”, dijo José Joel al señalar que aún existen muchas interrogantes sobre su fallecimiento, así como lo que pasó en el último año y medio que, según él, estuvo incomunicado.

Comentó que tanto su media hermana Sara como la ahora viuda Sara Salazar deberán responder a todos esos cuestionamientos, que se habían postergado durante el proceso funebre.

“Lo principal es saber qué pasó en sus últimos días y después se verá el tema de las regalías y la herencia, ya que desconocemos si hay un testamento”, aunque consideran que lo ideal es que se repartiera todo entre los tres, apuntó el también cantante a la prensa.

El también cantante aseguró tener otros planes artísticos, por lo que decidió esperar para temas de herencia.

“Mi padre nos enseñó a trabajar, así que no hay prisa, pero lo que sí seguiremos es insistiendo en qué paso con mi padre. ¿Por qué no dejar que se le practicará la autopsia? ¿Por qué no dejar que lo viéramos?”, repitió.

“Nosotros no estamos detrás de lo que dejó”, aseguró.

Así, no quiso dar detalles ni especular sobre la existencia de un posible testamento; a su juicio, lo cierto es que los documentos que su padre firmó a Sara para poder hacerse cargo de sus bienes han quedado invalidados con su muerte.

Según José Joel, los abogados le han explicado eso y en su momento comenzarán a ver esta parte de las regalías y el testamento, porque confía en que en algún momento su hermanastra pueda recapacitar y revelar si hay uno.

“En caso de que no hubiera creo que lo justo sería repartirlo entre tres, pero eso no interesa en estos momentos, queremos que nos digan qué paso con mi padre”, apuntó el cantante quien también reveló que los están ayudando las autoridades de Miami.

No obstante aseguró que Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura de Cámara de Diputados, quien viajó a Miami para ayudarlos para repatriar el cuerpo del cantante, nunca se acercó a ellos, sólo estuvo con la viuda.

