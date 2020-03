Declaran emergencia sanitaria por COVID-19 en México

Notimex

México. – La Vocería del Gobierno de México difundió hoy la nueva carta que María Consuelo Loera Pérez, madre del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, entregó al presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que la señora informó que Estados Unidos le negó la visa humanitaria para poder visitar a su hijo, preso en un penal de alta seguridad en el estado de Colorado.

Este lunes, durante su conferencia matutina, López Obrador reveló que recibió una segunda carta de la señora de 92 años, luego de que ayer saludo a la madre del narcotráficante en su gira por Sinaloa.

En la misiva se lee que la señora Loera Pérez se refiere al titular del Ejecutivo federal como el ‘Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos’ y “estimado hermano en Cristo”.

El documento, fechado el pasado 20 de marzo de este año en Badiraguato, Sinaloa dice lo siguiente:

“En primer término deseo agradecerle intervención sobre la carta que le entregamos en su primera visita a Badiraguato Sinaloa el año pasado y deseo informarle lo siguiente al respecto”.

“Nuestros abogados José Luis González Meza y Juan Pablo Bandillo están en contacto directo con quienes usted designó para la repatriación de mi querido hijo, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, es decir los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República en donde ya se aportaron todas las pruebas, en donde queda claro que mi hijo fue entregado ilegalmente al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica”.

“Nada me haría más feliz, a mí y a mi familia, verlo en donde debe de estar, en una cárcel en México. Desgraciadamente tengo que informarle que las gestiones de su gobierno para que se me otorgara visa humanitaria para visitar únicamente mi hijo Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, me fue negada por el gobierno norteamericano”.

“Deseo insistirles sobre su apoyo para que se me permita visitar a mi hijo, ya que mi edad avanzada, 92 años y las enfermedades que me aquejan, así como mis grandes deseos de verlo ya que tengo más de cinco años sin verlo”.

La misiva concluye pidiéndole a López Obrador que siga dando el apoyo, además de desear que; “el señor Jesucristo lo ilumine y los colme de bendiciones en esta tarea que el pueblo de México le asigno”.

G.R