Declara Trump estado de emergencia por el Covid-19

Redacción

Uruguay.- Para el día de ayer, en Uruguay había confirmados cuatro casos de coronavirus, las cuales son personas que llegaron de Europa, entre el 3 y 6 de marzo.

Sin embargo, una de ellas, una mujer de 57 años, estuvo en una boda con más de 500 personas previo a dar positivo al virus.

La afectada volvió de España, luego de que no se le permitiera ingresar desde Italia. En ese momento no presentó síntomas por lo que nadie la revisó en el aeropuerto.

Carmela le contó a El País que “el 22 de febrero viajé a Madrid con destino a Milán pero no pude ingresar, y el 6 de marzo volví a Uruguay. Pregunté si había alguna medida en el aeropuerto porque venía de Europa y me dijeron que no. Ese mismo día almorcé con mi madre de 84 años y de noche fui a un casamiento con 500 personas, me sentía bien“.

No obstante, dos días después, la diseñadora de modas comenzó con los síntomas; “empecé a estar ronca y pensé que no era nada, tengo problema de reflujo y lo relacioné con eso. Pero con los vómitos llamé al médico a domicilio y me diagnosticaron broncoespasmo”.

Por ahora la mujer se encuentra aislada en su casa, ya sin fiebre y en reposo, pero el caso conmocionó a los invitados de la fiesta, quienes ya solicitaron que los atienda el servicio de salud para realizarse los estudios correspondientes.

LC