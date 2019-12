Declara AMLO que no se investigará a funcionarios ligados a García Luna

El mandatario exhortó a quienes estén involucrados con el exsecretario de Seguridad Pública a que “se serenen” y cooperen con las autoridades

Ciudad de México.- Durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno investigará a los funcionarios de la 4T que estén relacionados con el caso de Genaro García Luna y únicamente reiteró que no trabajen en dependencias federales.

El mandatario exhortó a quienes estén involucrados con García Luna a que cooperen con las autoridades.

“A todos los que están involucrados con García Luna una recomendación afectuosa: que se serenen, que se tranquilicen, el que nada debe nada teme, que cooperen o que expliquen, es de sabios cambiar de opinión y aceptar si hubo errores y rectificar y no caer en la auto complacencia y todos nos equivocamos, somos seres humanos y si se trata de asuntos judiciales en Estados Unidos hasta reducen penas si se cuentan las cosas, hay manera de que todo esto se ventile sin ningún problema y que estemos tranquilos”, dijo.

“Nosotros no vamos aquí a iniciar procesos, no me gusta hacer leña del árbol caído y esperar a que las investigaciones avancen lo que vamos a hacer es en este caso cooperar, toda la información que necesiten se va a entregar pero no iniciar nosotros investigaciones para que no se mal interprete que no se vaya a decir, pensar siquiera que es una represalia, lo único que estamos dando a conocer es que estamos pidiendo en las dependencias de gobierno federal que no trabaje gente que pueda estar implicada con este caso así como no podemos ensañarnos o promover un ambiente de linchamiento político tampoco sudar calenturas ajenas, que cada quien asuma su responsabilidad”.

El pasado 13 de diciembre el presidente de la República dio la orden de revisar si hay funcionarios en la actual administración ligados a García Luna y en tal caso despedirlos.

El exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido en Dallas, Texas el pasado 6 de diciembre acusado de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa y de falsear información personal para obtener la naturalización estadounidense.

Mañana comparecerá ante una audiencia de detención en Nueva York ante el mismo juez que condenó a cadena perpetua a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

