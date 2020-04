Decide hacerse tatuaje diario en cuarentena; se está quedando sin espacio para más

Redacción

Estados Unidos. – El Pentágono tomó la decisión de publicar tres videos relacionados con el avistamiento de OVNIS grabados por la Armada de este país. Dos de ellos fueron tomados en enero del 2015 y el otro en noviembre del 2004.

No obstante, estos videos ya estaban circulando previamente en filtraciones, a través de un comunicado oficial el Pentágono comentó el por qué ahora salen a la luz estos encuentros: “estos vídeos desclasificados no revelan ninguna capacidad o sistema sensible, y no afectan a ninguna investigación posterior de incursiones militares aéreas por parte de fenómenos voladores no identificados”.

Así se rompe cualquier discusión sobre la veracidad de estas grabaciones. Te dejamos el video que publicó El País hace poco:

G.R