Decepciona que jueces liberen a culpables evidentes: obispo

Enrique Días dijo que hay una gran desconfianza en presentar denuncias, porque no se ve la consecución, no se ve un juicio justo

Nayeli García

Irapuato.- La falta de un juicio justo decepciona e inhibe la denuncia ciudadana, comentó el obispo Enrique Díaz Díaz ante la liberación de delincuentes, algunos acusados de homicidios, que aun sabiéndolos culpables son liberados por fallas en el proceso.

“Cuando presenta uno una denuncia de cualquier tipo espera que la justicia se vaya haciendo, pero encontramos que muchas veces, por faltas de proceso, por faltas de la debida formulación de los delitos, salen en libertad, no es que sean inocentes y los triste es eso, que se sabe que no son inocentes y que se les deja salir”, comentó el presbítero.

Tras darse a conocer que de cada dos detenidos por el delito de homicidio, uno es dejado en libertad por fallas en el proceso o falta de ‘pruebas contundentes’, como sucedió en el caso de Ludwin Axel Coronado Licea, en donde la jueza dejó en libertad a los dos inculpados de su asesinato, el obispo consideró que es frecuente la queja y la decepción de muchos de los ciudadanos ante una justicia que parece no ser justa; y aunque dijo no conocer el caso de Ludwin, consideró que estas decisiones provocan desaliento en las personas, quienes optan por no denunciar.

“Hay una gran desconfianza en presentar denuncias, porque no se ve la consecución, no se ve el juicio, un juicio justo”, opinó que sólo se denuncian aquellos hechos que van afectar sino no se hace, pero los robos a transeúntes o demás, se dejan de lado.

El tema de la inseguridad, comentó Enrique Díaz fue tomado en la Conferencia episcopal en donde los obispos coincidieron en que no se puede seguir viviendo en una situación de inseguridad, y estar echando culpas al pasado sin asumir la responsabilidad de lo que sucede en la actualidad y en el día a día.

“No podemos seguir viviendo en esta situación de inseguridad’, no es lícito echar nada más culpas al pasado, se tiene que asumir una responsabilidad a actuar de nosotros y no sólo decir ‘la culpa fue del pasado’; es cierto, hay muchas cosas que están hechas mal atrás, pero necesitamos la responsabilidad actual, nosotros que qué estamos haciendo ante estas situaciones”, comentó.

En el caso de la Iglesia, mencionó que se tienen que revisar muchos aspectos y trabajar más en el proceso de formación, de educación y de los valores del señor.

RC