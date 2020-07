Decepciona a médicos irresponsabilidad ciudadana

Cuca Domínguez

Salamanca.- Sentimientos de decepción, tristeza y coraje es el que experimentan los médicos al ver que la ciudadanía desdeña las recomendaciones básicas para evitar contagios, mientras ellos luchan para atender a los pacientes de Covid-19 y a veces lo hacen sin los equipos necesarios.

Así lo compartió un grupo de médicos del Hospital General de Salamanca, que además aseguran no tienen los equipos suficientes para no contagiarse, “los compañeros que están en el área Covid sí tienen los equipos, pero el resto, los que reciben de primera instancia a los enfermos no tenemos ni un cubrebocas de acuerdo a la norma y eso no lo ven las personas que andan en la calle como si nada”, declaró un médico a correo.

Los doctores que pidieron omitir sus datos para evitar represalias, coincidieron en que, “para nosotros es decepcionante, por el esfuerzo que estamos haciendo para sacar a la gente de la pandemia, vemos que la gente no responde de ninguna manera, siempre sin cubre bocas, sin la sana distancia, sin guardar las normas de sanidad; aunque se esté tratando de persuadir a la gente, no entienden”.

“Aunque nos vean a los médicos casi camuflajeados, casi vestidos de astronauta, hay una irresponsabilidad total de una gran mayoría de la gente que no acata las disposiciones, que no les interesa, incluso hay gente que dice que esto no existe, que es una invención del gobierno y de los médicos”, dijo uno de los entrevistados.

Sobre la posibilidad de que los médicos decidan no acudir a trabajar para que la gente entienda y se cuide, dijo que “por ganas no quedan, pero realmente nuestra convicción como médico no nos lo permite; tenemos que seguir atendiendo a la gente, a los enfermos que verdaderamente requieren un servicio médico”.

Pero muchos consideran que sería una buena medida “para que la gente se diera cuenta que lo que hacemos el personal médico es muy valioso y ellos ni piensan que arriesgamos nuestra vida, nuestra familia, arriesgamos todo por ello y ellos no arriesgan nada por nosotros; al contrario, nos están atacando, satanizando y eso es decepcionante para nosotros”.

El médico dijo que hasta ahora no hay una desbandada de personal, pero desde hace cuatro meses, “el Hospital de Salamanca está trabajando con el 20 por ciento del personal, los médicos y las enfermeras que se han infectado son los que estamos afuera en el campo de batalla, en urgencias, en piso, porque lo que entran al área Covid, les dan su uniforme, su equipo y por eso no se han infectado, pero al resto, a los que estamos afuera no se nos da nada”.

“Para darnos un cubre bocas N95, casi nos lo quieren vender, no hay caretas, no hay suficiente gel, no suficiente esterilización o sanitización de las áreas; el personal de intendencia no trae el equipo mínimo para realizar su trabajo, por eso hay un contaminadero acá afuera (del área Covid)”.