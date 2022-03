“Las ciudades más importantes de Guanajuato son gobernadas por mujeres. León lo gobierna Ale, Irapuato por Lorena y Celaya, era gobernado hace unos meses por Elvira; la secretaria de gobierno es Libia y la que preside el Congreso es Irma Leticia González y quien preside el Poder Judicial es una mujer, y ya nomás queda el gobernador (risas). A mí se me hace que… Pronto, pronto seguramente tendremos a una mujer gobernadora y no estoy destapando a nadie, no estoy ‘futureando’”

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato