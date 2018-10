Debería ser obligado ajuste de salarios: IP

Municipios deberían de sujetarse a lo que establece el Congreso, señala titular del CCEL; comentó que las medidas que se tienen que tomar son la obligación y no la opción

Daniel Vilches

León.- Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, las recomendaciones que hace el Congreso del Estado, respecto a los salarios que debe de ganar cada Ayuntamiento de la entidad, deberían de ser obligatorias.

“Lo que diga el Congreso del Estado no va a servir de nada mientras eso no se haga obligatorio en los Ayuntamientos. Hasta ahora siempre han sido voluntarios y el que quiere los adopta y el que no quiere no”, expuso. Añadió que “lo que se tiene que hacer es que sea obligatorio para todos los municipios el adoptar esos topes salariales, y que se hagan las adecuaciones a las imposiciones legales para que esto sea obligatorio”.

Lo anterior luego de que el Congreso del Estado dio a conocer las recomendaciones salariales para los integrantes de los 46 Ayuntamientos, al mismo tiempo que se indicaba que 27 municipios de la entidad no las acatan, y 19 sí lo hacen.

“Se despachan con la cuchara grande”

Por su cuenta, el presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos, consideró que al no haber un Servicio Civil de Carrera los funcionarios públicos ganan a veces hasta más de lo que deben por el trabajo que realizan.

Por lo anterior, consideró que los Ayuntamientos deben acatar las recomendaciones de la Legislatura local, sin caer al argumento de si “ganan o no lo justo o que ganan cierta cantidad para no robar”.

“Los alcaldes se han despachado con la ‘cuchara grande’ y haciendo mención de que con eso no robarán. El servicio a la población no merece la palabra de que ‘no voy a robar’; más bien dicho si me voy a convertir en servidor público, voy a servir al público y voy a tener un salario que considere justo”, concluyó.

*EZM