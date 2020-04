Deben seguir pasantías de estudiantes de salud: DGCES

Fernando Velázquez

León.- El usar un cubrebocas no debe crear una falsa sensación de seguridad, pues no garantiza el evitar el contagio si no se toman otras medidas como guardar la sana distancia, y sobre todo, no salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario.

Así lo afirmó el doctor Manuel Rodríguez Lechuga, director de Epidemiología y Sanidad de la Dirección de Salud municipal, apuntó que al momento de comprar un cubrebocas lo principal es fijarse que cumpla su función de cubrir nariz y boca, y que se adhiera bien al rostro para que no deje entradas de aire en los extremos.

De igual manera, apuntó que no deben comprarse aquellos que son tan delgados que dejan ver la boca, pues es probable que no sirvan para evitar la salida o entrada de saliva.

También señaló que no importa el material del cual estén elaborados, por lo que incluso un paliacate puede servir como cubrebocas, aunque sí subrayó que deben lavarse periódicamente con agua, jabón y cloro.

Sobre si es recomendable o no comprar cubrebocas en redes sociales, el director de Epidemiología explicó que todo depende del presupuesto, aunque siempre siguiendo las recomendaciones antes mencionadas.

LC