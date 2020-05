Deben reforzar medidas para evitar la propagación del Covid19 en el Cereso: Rolando Alcántar

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Tras el primer contagio de Covid-19 en el Cereso de León, el diputado del PAN Rolando Alcántar Rojas afirmó que se tienen que aplicar medidas más severas para evitar la propagación del virus entre los internos, pero aseguró que no es necesario prohibir las visitas de familiares.

Lo anterior, luego de que el lunes la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) dio a conocer que un reo del Centro de Reinserción Social de León dio positivo de coronavirus, esto después de que en días previos a la detección del contagio tuvo visita de su esposa; según se informó, ante el hecho las autoridades penitenciarias instauraron un cerco tanto al interior como al exterior del penal.

“Protocolos adecuados”

Ante este caso y al cuestionarle si fallaron los protocolos establecidos en los Ceresos, Alcántar afirmó que estos se han estado aplicado de manera correcta, pero que se debe tomar en cuenta que hay portadores del Covid-19 que son asintomáticos; no obstante refirió que frente al primer contagio en un Cereso siendo esta una población altamente vulnerable, se debe aplicar medidas más severas aun y con la molestia o la incomodidad que pudiera generarse tanto en los internos como en sus familias.

El legislador señaló que cualquier visitante o personal externo que intente ingresar a este o el resto de los Centros de Reinserción Social deben ser revisados minuciosamente y si presenta algún síntoma, se les debe negar el acceso.

“Creo que lo están manejando de manera correcta, el tema comunitario o la forma de vida del propio Cereso facilitaría mucho los contagios y al igual que afuera en la vida cotidiana hay población de riesgo a quien debe cuidarse con un poquito más de esmero. En tanto no haya una vacuna o no haya los medicamentos, sí tendrían, aun con la molestia y la incomodidad que se pudiera generar en los internos y las familias, sí tendrían que ser más severas las medidas en tanto no suceda esto”.

A pregunta expresa, el diputado señaló que no sería correcto prohibir en su totalidad las visitas de familiares, pues esto generaría quejas ante las instancias defensoras de derechos humanos.

“No creo que deberían prohibirse las visitas, pero sí se debe de seguir con mucho rigor y mucha disciplina los procedimientos que ya tienen establecidos y que ya se llevan a cabo para hacer un levantamiento de temperatura de absolutamente todos los que pretendan ingresar al Cereso, por motivo personal, la gente que trabaja ahí, y si presentan algún síntoma, que entonces sí se les prohíba el ingreso.

“Si es un interno se le tendrá que hacer un manejo adecuado pero con el debido manejo de los protocolos para poderlo tener aparatado todo el tiempo que las autoridades sanitarias lo señalen, pero creo que no sería sano una prohibición total en este momento”, concluyó.