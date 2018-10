Debemos respetar a los migrantes: Obispo de Irapuato

Enrique Díaz pidió a los mexicanos tener respeto para las personas que vienen en la caravana huyendo de las condiciones de inseguridad, de injusticia y de pobreza

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz hizo un llamado a la población para no ver a los migrantes como delincuentes y por el contrario sumarse y prepararse para ayudar en lo que se pueda a su paso por Irapuato.

“Es muy difícil, es un problema muy grave, porque no es un momento fácil, porque quieren caminar, regresarlos allá es injusticia, dejarlos pasar y que lleguen al muro es injusticia y se tienen que encontrar caminos y soluciones integrales, no nada más sí dejamos pasar o no dejamos pasar”, señaló el obispo al reconocer que el gobierno mexicano atraviesa por un dilema muy complicado.

Enrique Díaz, quien estuvo por muchos años en San Cristóbal, Chiapas dijo conocer bien la situación y estar admirado cómo la Diócesis de Tapachula y San Cristóbal acogieron a más de 20 mil refugiados por casi 20 años y la gente les ofrecía hospedaje en sus propias casas.

Sin embargo, en abril pasado cuando la caravana del migrante llegó a Irapuato los apoyos de las asociaciones fueron insuficientes y Protección Civil implementó un plan de contingencia humanitario en el que los víveres que tenía el municipio para situaciones de desastre en el municipio se terminaron en un solo día.

El obispo dijo que no será suficiente lo que se haga pues vienen en condiciones muy precarias y son caravanas enormes, pero se deben de buscar los apoyos y solidaridad a los migrantes a su paso, por lo que dijo que se coordinará con la Arquidiócesis de Morelia y con Caritas para prepararse por si llegan a Irapuato o a lo largo de su trayecto a Estados Unidos.

“Todavía no sabemos cómo se va a ir desarrollando, no es fácil decir ‘no los dejen entrar, regrésenlos’ o ‘déjenlos entrar a todos’, yo creo que esto va a implicar voluntad y no sólo del gobierno, sino diferentes gobiernos y de diferentes organizaciones, está por ahí ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y más organizaciones”, comentó.

Enrique Díaz pidió a los mexicanos tener respeto para las personas y sobre todo para los más vulnerables como son los niños, las mujeres y los ancianos que también vienen en la caravana huyendo de las condiciones de inseguridad, de injusticia y de pobreza que viven en sus países.

