Debe Irapuato garantizar la seguridad de taxistas: Secretaria de Gobierno

Luis Ernesto Ayala Torres señaló la difícil situación que viven los conductores, pues en lo que va del año tres operadores han sido asesinados; señaló que la Policía municipal deba apoyar a los servidores del transporte público

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, afirmó que es responsabilidad de la autoridad municipal de Irapuato estar al pendiente y garantizar la seguridad de los taxistas de esa ciudad, luego de que el presidente de la Unión de Concesionarios del Autotransporte en General del Estado ‘11 de Noviembre’, José de Jesús Castro, externó preocupación por la violencia que los aqueja, pues en lo que va del año tres operadores han sido asesinados.

El funcionario estatal señaló que la Policía municipal deba apoyar a los servidores del transporte público y que es necesario que aquellos taxistas que son víctimas del delito presenten las denuncias correspondientes, a fin de que la Fiscalía General del Estado les dé seguimiento a los casos.

“Yo creo que ahí la Fiscalía, si hay denuncias, debe darle seguimiento. Y considero también que la Policía municipal de Irapuato debe contribuir en apoyar a estos servidores de la sociedad, me refiero a los taxistas”, expresó Ayala Torres.

Al cuestionarlo si también es necesario hacer revisiones a los propios taxistas, mencionó que “no podría decir que nosotros debamos hacerlo; si no hay una denuncia no lo podemos hacer; pero sí es conveniente que la autoridad municipal esté al pendiente si es que existen indicios. Si no, pues creo que todo puede continuar como hasta ahora”.

A decir de José de Jesús Castro, en Irapuato hay al menos 30 taxis varados porque no hay quien los trabaje, además de que son constantes las llamadas de extorsión que reciben y hay de cinco a 30 conductores lesionados por mes en ataques y robos.

*EZM