“Debe FGE responder por desaparecidos”: obispo de Irapuato

Nayeli García

Irapuato.- El obispo Enrique Díaz Díaz consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) no pude quedarse en la apatía al verse rebasada por tantas denuncias de desaparecidos en el estado y debe de dar respuesta a los familiares que tienen derecho a saber en dónde están sus desaparecidos.

“Yo entiendo que han sido sobrepasadas las investigaciones, y toda la atención por tantas víctimas, y tantos desaparecidos, pero no podemos quedar en la apatía y decir no alcanzó, y ya, creo que sigue ahí el clamor de los desaparecidos”, puntualizó.

Ante el reclamo que las familias de víctimas de desaparición han hecho en contra de los agentes de la Fiscalía, a quienes incluso acusan de amenazas, malos tratos e indiferencia para investigar y dar con sus desaparecidos, el obispo Enrique Díaz hizo un llamado a la empatía y a buscar realmente a estas personas.

Dijo que a él le ha tocado atender a algunas personas que se han quejado de la falta de apoyo y se dijo impresionado de la cantidad de personas que se encuentran en esta situación, “tan solo al escuchar lo de las fosas clandestinas que han aparecido en el estado, y que se puede hablar que ellos ya aparecieron, pero queda la duda ¿cuántos permanecen desaparecidos?”.

“Creo que sí falta mayor empatía, no sólo ahora, sino desde hace mucho tiempo para buscar a cada uno de los desaparecidos, porque cada uno, es una persona y sus familiares tienen derecho a saber dónde y cómo están, y con tristeza a veces dice uno: ya se consuelan con saber que sí murió o no murió, y que acá están sus restos; porque la angustia de no saber dónde están, es muy grande”, mencionó el prelado.

Ante la respuesta de las autoridades por los casos de desaparecidos en el estado, el religioso consideró que el hecho de que estén sobrepasadas en las investigaciones, no es justificación para sumirse en la apatía.

A través del colectivo ‘A Tu Encuentro’ y ‘Desaparecidos Irapuato’ trabajan en apoyo a los familiares víctimas de desaparecidos, algunos casos desde el 2014, en total 106 hombres y 31 mujeres.

De las personas reportadas como desaparecidas, 19 han sido localizados son vida y dos regresaron a sus casas sanos y salvos.

LC