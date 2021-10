1.- De tin marín

Arminda Balbuena Cisneros

En Guanajuato más de uno se muerde las uñas y estruja los dientes porque está por salir humo blanco del Instituto Nacional Electoral (INE) anunciando el nombramiento de quien presidirá el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Es más, hay quienes se han dejado caer en los brazos de la Diosa Fama para extender por los corrillos guanajuatenses rumores sobre descartes y encartes, Lo cierto es que para este miércoles aún no hay nada.

Será apenas mañana jueves al mediodía cuando se reúna la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (OPLES) para votar el proyecto de acuerdo del Consejo General del INE por el que se aprueban las propuestas de designación de las presidencias de los OPLES de varias entidades, entre ellas Guanajuato. Es decir, de once aspirantes de la entidad aún en juego, se reducirán a un máximo de cinco los candidatos a ponderar por el Consejo General del INE, designándose el electo antes de que fenezca octubre.

Por eso no extrañó que se soltaran rumores a diestra y siniestra, incluso hasta apadrinándose aspirantes. En la Universidad de Guanajuato, con celeridad, se deslizó que Arminda Balbuena Cisneros no llegaba a la final, hablándose desde el autodescarte hasta que no resultó de confianza para los grandes electores. No faltó la versión subsecuente: como debe haber alternancia por género, pues la buena iba a ser Brenda Canchola, cuando ni siquiera cierra la quinta etapa.

Lo cierto es que, en Tlalpan, si resulta factor esencial el tema de la paridad de género para los consejeros electorales. Y no obsta para que conste que pudiera recaer en mujer el nombramiento, por la alternancia, tras la salida de Mauricio Yáñez de la presidencia, un varón. Sin embargo, de acuerdo con algunos criterios primero jugaría la paridad en la composición del consejo.

Al momento sólo hay seis consejeros de los siete posibles, siendo su composición de cuatro mujeres y dos hombres. Si se elige mujer presidenta, entonces habría un claro desequilibrio en el IEEG, cinco mujeres por dos hombres, haciendo impugnable la determinación del INE. Bueno, eso nos dicen en la CDMX. Por ahora, al menos hasta este miércoles, para el archivo, siguen jugando once, mañana podrían ser un máximo de cinco los propuestos al Consejo que preside Lorenzo Córdova. El ganador debe llevarse al menos el voto de ocho consejeros. Haga sus apuestas.

2.- ¿Qué desea la ciudadanía?

Lorena Alfaro García

Es probable que las alcaldesas de Irapuato y León, Lorena Alfaro García y Alejandra Gutiérrez Campos respectivamente, con los resultados sobre percepción de inseguridad dados por INEGI debido al temor ante la criminalidad, donde La Fresera se colocó en tercer lugar nacional con 91.7 % y La Zapatera 79.6 % en el decimocuarto, analizan la información a profundidad porque durante la campaña electoral y después escucharon a sus representados que el grave problema de inseguridad es prioridad, por la violencia que viven.

En el modelaje de datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el tercer trimestre de 2021, cita que en el orden nacional 64.5 por ciento de la población cree que es “inseguro vivir en su ciudad”; y 1 de cada 3 predice que la delincuencia seguirá igual de mal.

En el contexto, las alcaldesas consideran que los “programas y acciones”, deben de estar enfocados al orden social. Ante esos resultados con Irapuato, en el tercer casillero nacional con mayor percepción de inseguridad, Alfaro García no se amilana y encara el dato y señala que trabaja en la causa del problema para la restitución del tejido social. Es la herencia maldita dejada por las administraciones de los alcaldes reelectos: Héctor López, de León, y Ricardo Ortiz, de Irapuato.

3.- Reproducen las protestas

Carlos Zamarripa Aguirre

Quizá el grito de respuesta significativa emitida por una población ante actos gubernamentales que consideraron “injustos” fue el de Cuerámaro, luego del atropellamiento y homicidio de cuatro adolescentes, liberándose al responsable en horas, con indignación social y protestas que llegaron al incendió de la casa de la entonces alcaldesa Ana Bueno. Luego se dio la represión y acusación de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Carlos Zamarripa, por terrorismo contra los manifestantes.

Ahora, frente al caso de un agente de Tránsito Municipal de Irapuato, señalado por presuntamente ayudar a escapar a los asesinos de un joven, al que por tercera ocasión le prenden fuego a su casa, es parte del reclamo que la fiscalía no distingue para su análisis. Se acumulan los casos de ira social en la entidad por carencia de justicia.

De la Valija. Es hora

Ya con la mayoría de los guanajuatenses en edad adulta vacunados, al menos con una dosis, es posible dar sosiego a miles de familias en los 46 municipios que desean cumplir con las tradiciones y sus creencias respecto a sus muertos. Autoridades sanitarias y municipales ya revisan el tema. En Cuévano esto abre la oportunidad para que el alcalde Alejandro Navarro, pueda optar por abrir Santa Paula para Día de Muertos.

La visita al panteón en los dos primeros días de noviembre resulta factible, si es que también las autoridades sanitarias y de seguridad de los municipios cooperan para que se den en orden y con respeto a una sana distancia y cubrebocas en los espacios reducidos, pues será una actividad al aire libre. Si se permite a la gente ir a antros y estadios, por qué no a honrar a sus difuntos.

Alfredo Heriberto Herrera Estrella

El investigador con postgrado en Biología Molecular sabe, como su hermano Luis, que el gran prestigio alcanzado por el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (CINVESTAV) Campus Irapuato del Instituto Politécnico Nacional (IPN), precisó de mucho trabajo y labor de sensibilización de una clase política nacional poco atraída por la producción científica, como para arriesgar a la institución al desprestigio nacional e internacional. Alfredo Heriberto Herrera Estrella, director del Laboratorio Nacional de Genómica y Biodiversidad (Langebio), sabe de las denuncias por presunto acoso y hostigamiento sexual presentadas por estudiantes y docentes en contra de Jean Philippe Vienne, que ganaron difusión internacional gracias a la revista “Science”, pero también de la molestia en diversos sectores sociales por la injusticia y no protegerse, como marcan los protocolos, a las presuntas víctimas.

Los referentes citan que el acusado, docente del Langebio, las acosó y hostigó, al grado de tocarlas sin su consentimiento y al ser rechazado tomó represalias. Los hechos pasaron entre 2013 y 2019; y existen pruebas. Lo grave es que por intereses ni siquiera se ha reunido el Colegio de Profesores para decidir su separación. El responsable de convocar es Heriberto Herrera, quien, se asegura, camina a la complicidad y podría ser también acusado penalmente por su inacción.