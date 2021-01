María Espino

Guanajuato.- El cierre de bares, cantinas y la limitación de horarios en restaurante-bar es una medida mal fundamentada, pues lo mismo se contagian en un bar, en un tianguis, recorridos turísticos o plazas públicas que están llenos de gente y es en esos espacios en donde las autoridades deberían implementar medidas más estrictas a los que no usen cubrebocas ni acaten la distancia social prudente, además de sancionar a los que consumen bebidas embriagantes en la vía pública.

Así lo expresó el líder de la Asociación de bares, cantinas y similares en la capital, Enrique Nieto Acevedo, quien señaló que esta ampliación al periodo en semáforo rojo les impacta de manera muy negativa e incluso destacó que, de seguir así, hay por lo menos un 80% del gremio en riesgo de quiebre.

“Es una medida mal fundamentada porque tianguis, recorridos turísticos todo está lleno; entonces lo mismo se contagian en un bar que en el Jardín Unión (…) que nos iban a poner Ley seca pues ya estamos en Ley seca nosotros como bares y cantinas tenemos cerrado desde el 26 de Diciembre sin posibilidades de poder trabajar (…) nos limitan mucho sin tomar en cuenta que en el Oxxo y tienditas compran vino y toman en la vía pública, ahí no hay piso parejo”.

Además, señaló que la condonación anunciada por el gobierno municipal en permisos a los del gremio no les ayuda, ya que si ellos pagan por la ampliación de horario y no están trabajando no tendrían por qué hacerlo. Lo que sí les ayudaría, dijo, es que la CFE, SIMAPAG, TELMEX, IMSSS e ISSSTE les ayudaren con el tema de pagos pues resaltó que eso no se detiene y cada periodo vencido deben pagar. Por ello exhortó a la autoridad estatal y municipal a que los ayuden entablando dialogo con dichas empresas prestadoras de servicios.

“Por conducto de las autoridades deberían hablar con el pago de impuestos, teléfono, luz, agua, seguro social y con todo lo que implican los gastos por que aun estando cerrados nos llega igual los recibos (…) la condonación sirve de algo pero es una simple ampliación de horario que no trabajamos entonces no tendrán por qué cobrarnos; nuestro horario de trabajo con nuestra licencia de alcoholes nos autoriza hasta las 12 de la noche en restaurant-bar, hasta las 11 las cantinas y ha ido cambiando, entonces realmente no estamos trabajando”.

Resaltó que en lo referente al agua si bien de momento hay tolerancia a no pagar sin que se corte el servicio, pero señaló que una vez que ya lo cobren que va a pasar si las cuentas incrementaron mucho y sin trabajar no habrá dinero para cubrir.

Nieto manifestó que la crisis de salud que se está viviendo es, en gran medida, responsabilidad de la ciudadanía que no entiende ni acata las medidas de prevención y por ello señaló que ahora sí tendrían que endurecer las medidas e incluso arrestar a quienes se resistan a usar cubrebocas. Además, comentó que para que haya piso parejo se tendría que impedir la venta de alcohol también en Oxxo, otras tiendas de autoservicio y depósitos en donde las bebidas embriagantes las consiguen muy fácil y por ello sigue habiendo mucha gente en la calle, por lo que dijo considerar que no hay “piso parejo” para todos los que venden bebidas embriagantes.

“Ahora si deberían endurecer las medidas del que no traiga cubrebocas llevarlo a preventiva, porque vas al mercado, vas al jardín, a una tienda de autoservicio si usan el cubrebocas pero no hay sana distancia, no hay filtros, ni termómetro ni nada cuando nosotros tenemos que hacer mucho para poder trabajar, nos exigieron un Guanajuato sano, muchas medidas y de que nos sirvieron si vas al mercado de Embajadoras y encuentras puesto de tripas, gente aglomerada y de todo”.

EZM