De rupturas y divisiones

Ya lo sabemos, las cadenas se rompen siempre por el eslabón más débil. También es por todos conocido que cuando el amor es escaso, cualquier coqueteo hace cosquillas. Por eso, el presidente de la República que es un hombre muy astuto debe estar sonriendo con satisfacción en su despacho en Palacio Nacional. Sabe que las cosas le están saliendo bien mientras que en la oposición andan aprendiendo a hacer bucitos porque la alianza está naufragando.

La alianza “Va por México” se resquebraja. PAN y PRD la ponen en pausa. El bloque de oposición se quiebra y no es vana la razón que los lleva a distanciarse. Se trata del apoyo del partido tricolor a la presencia militar para la seguridad pública en las calles. El PRI así como dice una cosa hoy, mañana dice la otra. Incluso entre ellos, hay rompimientos.

La iniciativa presentada por el Revolucionario Institucional es la causa de la división. Por la libre, la diputada Yolanda de la Torre presentó en el Congreso una iniciativa para que se prorrogue hasta 2028 la presencia de los militares en las calles de México ejerciendo tareas de seguridad pública. Ya nos podemos imaginar la cara de sorpresa de los senadores del partido y de sus aliados del PAN y el PRD. También podemos comprender por qué el presidente anda tan sonriente.

La iniciativa divide a propios y a extraños. En el PRI, cuyos líderes en el Senado no están de acuerdo con esta medida; entre los aliados porque semejante iniciativa los aleja y fortalece a MORENA. El presidente Andrés Manuel López Obrador, manifestó este martes su apoyo a la iniciativa del partido tricolor, lo que profundizó aún más las grietas entre los grupos opositores. Parece como si la diputada de la Torre le hubiera mandado un dulcecito que en Palacio Nacional aceptaron de mil amores.

Emergen las sospechas por todos lados, mientras la alianza opositora hace agua por todos lados. Dicen por ahí que una explicación aireada es una acusación manifiesta. “En el PRI no aceptamos órdenes de aliados ni de adversarios”, dijo este martes Alejandro Moreno. ¿Será que recibió instrucciones desde el púlpito del poder o habrá negociado algo que le favorece tan profundamente que olvidó la lealtad que le debe a la alianza? Pero, de que sabía, sabía que le estaba poniendo un sofocón terrible a sus compañeros de “Va por México”.

Horas antes, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, había advertido a los priístas que si no rectificaban su actitud en el Congreso se verían obligados a cortar lazos y eso fue lo que sucedió. A pesar de todo, tanto Moreno como el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, han expresado la posibilidad de que la alianza siga en pie. Son prudentes porque saben que si la oposición va por separado, lo único que están haciendo es arar el terreno en favor del presidente y su partido.

Te puede interesar: Fox espera la unión del MC con ‘Va por México’ para la presidencia del…

Por eso, los senadores del PRI están tan enojados con su dirigente nacional; por eso mismo, no se quieren reunir con Alejandro Moreno. Las tempestades políticas tienen efectos colaterales que no hna pasado inadvertidos. Alito Moreno tiene pendientes y parece que lo que más le duele es un pleito judicial por enriquecimiento ilícito a solicitud de la Fiscalía de Campeche, para lo que se necesita su desafuero como diputado.

Romper con sus aliados implicó darle el apoyo a la invitación de Morena para participar en su estrategia de seguridad pública. Por supuesto, todos se preguntan si esa sería la moneda de cambio para su protección ante los tribunales. Curiosamente, su adversaria más rijosa, la gobernadora morenista en Campeche, Layla Sansores, anunció también que Moreno ya no será objeto de crítica en su programa Los martes del Jaguar, donde han venido atacándolo sistemáticamente a través de videos con supuestas conversaciones del dirigente priista que evidenciaban ilícitos del político. Este gesto de la gobernadora también se ha entendido como una tregua en la batalla entre el PRI y Morena. Claro que todos tienen razones para sospechar.

Alejandro Moreno es el eslabón más delgado y por una u otra razón, se rompió y resquebrajó la alianza. No sabemos si esta ruptura es temporal o definitiva. Lo que se ve, no se juzga. Con una oposición tan débil y mal organizada, el partido en el poder anda de plácemeles y cómo no.

Más de Cecilia Durán Mena: