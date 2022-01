De regreso a casa: escuelas de Guanajuato optan por clases virtuales ante alza de casos Covid

Alerta regidora por repercusiones económicas

Al señalar que para frenar la curva de aumento en contagios por coronavirus es necesario endurecer los protocolos sanitarios, la regidora de Movimiento Ciudadano, María Fernanda Martínez Arriaga, señaló que para la suspensión de eventos masivos se deben considerar también las repercusiones económicas que conllevaría la medida en pleno proceso de recuperación financiera.

Pese al incremento de casos positivos de Covid-19, en Irapuato como el resto del estado prevalece el semáforo para la reactivación económica en verde que permite la apertura de todos los sectores productivos y la realización de eventos masivos con rigurosos protocolos sanitarios, la regidora Martínez Arriaga consideró que sería adecuado endurecer las medidas anticovid.

“Es un tema muy delicado porque conlleva no solamente la salud sino la vida de todos los guanajuatenses, en este caso los irapuatenses. Yo considero que las medidas sí se deben de endurecer, pero tomando en cuenta también la situación económica del municipio y del Estado porque no es nada más decir no se puede por decir, hay que checar que va a pasar con la cuestión económica al no hacer o no dar estos permisos cómo va a mermar a las personas que hacen estos eventos -masivos- en este caso al ser una cuestión municipal o al ser una cuestión estatal, pues hay que ver este cuál va a ser la retribución económica”, comentó.

Destacó que una parte de la población se dedica a la realización de eventos y es uno de los sectores productivos más afectados por la pandemia de coronavirus porque durante meses tuvieron que interrumpir sus actividades.

“Hay que checar que hay gente que vive de eso entonces sí hay que recordar que todo tema de salud implica vidas, pero también la cuestión económica implica vidas, entonces sería cuestión de que se hiciera un diagnóstico para saber cómo equilibrar este tema, no se puede quitar de tajo pero tampoco dejar abierto absolutamente todo, hay que equilibrar la cuestión económica con la cuestión de salud es muy importante porque de esas 2 cuestiones dependen la vida de los guanajuatenses”, enfatizó la regidora de Movimiento Ciudadano.