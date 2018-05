El PAN en declive

‘¿Y cuánto tiempo puede estar así? -preguntó entonces ella.

Los médicos del Hospital San José, en México,

volvieron a mirarse de nuevo entre sí.

-Tampoco lo sabemos –respondió de nuevo el mismo médico-.

Quizá sólo unos días; quizá no despierte.

Hay que estar preparado para todo.

Hay que ver cómo evoluciona.

Casi todo depende en estos casos de las ansias

del paciente por retornar a la vida…’

‘La sangre de los libros’. Santiago Posteguillo.

En apariencia, el baño de sangre que sufre Guanajuato con mayor intensidad en lo que va de 2018 no tiene impacto electoral. Pero, aunque silenciosamente, sí lo estaría teniendo.

Diego Sinhué Rodríguez mantiene una ventaja sobre sus perseguidores, Ricardo Sheffield y Gerardo Sánchez, que parece definitiva…

Sin embargo, dejó de crecer en las encuestas, e incluso retrocedió un poco, estancándose en un porcentaje de alrededor del 37%, el más bajo que haya tenido nunca un candidato panista ganador.

Especulativamente, se puede plantear que, si los opositores se pusieran de acuerdo, podrían poner en riesgo, por primera vez desde que empezó, la hegemonía panista.

Para ello, sería necesario decidir sobre el ‘voto útil’.

Más que por prendas personales, tripulando la inercia de crecimiento que trae Morena, Sheffield es quien podría ponerse en un nivel serio de competencia si se le suman los votos del PRI y del PVEM.

Para ello, serían necesarias las declinaciones de Sánchez y de Felipe Camarena. Aunque no haya compromiso legal, sólo político, sus votos podrían ‘morenizarse’ más que ‘empanizarse’.

Empero, no son acuerdos políticos que suelan hacerse en Guanajuato.

El antecedente sería de cuando Porfirio Muñoz Ledo le levantó la mano a Vicente Fox para oponerse al triunfo de Ramón Aguirre. Luego, éste renunciaría a tomar posesión y daría pauta al predominio panista…

Mientras otra cosa no pase, de acuerdo con los indicios disponibles, el PAN ganaría otra vez la gubernatura de Guanajuato, e incluso una mayoría de diputaciones y alcaldías.

Aunque esta vez todo estaría condicionado a la demostración de una capacidad de corrección que la campaña ha puesto en evidencia no existe.

Obtendría un pagaré, no un cheque en blanco, como antes.

Porque su fracaso como fuerza gobernante, referido en especial a la Seguridad Pública, es fragoroso.

E incluso está provocando que el cierre del sexenio de mayor crecimiento económico, irónicamente, ofrezca la estampa de un estado fuera de control.

Mientras el gobernador parece haber bajado la cortina, Diego se ha pasado la campaña dando rodeos al grave problema de la inseguridad.

Ambos parecen paralizados, sin trazas de comprender qué ocurre con la ingente violencia criminal y sin ideas para enfrentarla. Su evasión ha empezado a promover el recelo político sobre la capacidad política panista.

En 1991, a pesar de obtener la gubernatura sin votos, el panismo traía una propuesta política y una visión renovada sobre la administración pública. Ante el priismo anquilosado que desplazó, eso le dio mucho oxígeno, credulidad pública y el margen necesario para consolidar su dominio.

No era algo propio, sino un programa político empresarial, el cual ya se agotó, y sin que haya mejorado sustancialmente la gestión pública en 26 años.

Así lo demuestra el enorme fracaso en materia de seguridad pública, que pone en evidencia todo lo que no supieron, no quisieron o no pudieron hacer los sucesivos gobernadores panistas.

Eso ha redundado en el auge criminal que en este sexenio parece imposible de detener y que en 2018 nos está ofreciendo el peor año.

De manera narcisista, por los repetidos triunfos electorales, bajo el supuesto de que son previsibles, el PAN y

Diego abordan la actual campaña como si fuera un mero trámite.

Pero no lo es. Han caído en el engaño de su pícara habilidad, como si todo se limitara a saber ganar elecciones con los recursos del poder y en tiempos de paz.

No han sabido ver que no es que el PAN sea muy bueno, sino que los opositores han sido muy malos y no han sabido crecer como para que los ciudadanos los vean como alternativa.

A pesar de no hacer correcciones y una campaña de verdad, acaso los panistas vuelvan a ganar. Pero sería la última vez…

MEJZ*