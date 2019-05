Un federalismo contrahecho

“-Estoy segura de que podría decir muchas cosas,

señor Thabane. Pero me tienen que salir espontáneamente.

Cuando uno habla bajo coacción, usted tendría que saberlo,

casi nunca se dice la verdad.

Iba a contestarme, pero lo he detenido.

-Espere. Deme un minuto. No estoy eludiendo su pregunta.

Aquí están pasando cosas terribles.

Pero lo que pienso de ello lo tengo que decir a mi modo.”.

“La edad del hierro”. J.M. Coetzee.

Contenidos por sus inercias y limitaciones, los gobernadores resisten de manera masoquista, sin atreverse a alzar la voz, todavía, la acción más fuerte contra el Pacto Federal de Andrés Manuel López Obrador, el secuestro presupuestal.

Viven un condicionamiento autoritario. Ese que construyó el priismo en su largo reinado, durante el cual logró hacer que se confundieran los conceptos de lo nacional con el de centralismo, y el de presidente de la República con el de monarca.

Ese presidencialismo ha tenido en el centro a un gobernante con los atributos del cacique, y a unos caciques menores en los estados que le reconocen su poder a cambio de respeto a sus feudos y una tajada presupuestal bastante.

El esquema, empero, empezó a perder eficiencia cuando, a principios de la década de los ‘80s, el dinero ya no fue suficiente.

Fue así como, en un proceso lento y silencioso, el presidente vino perdiendo ascendiente sobre los gobernadores, pero ha conservado lo principal de su poder: la disposición de cuatro quintas partes del presupuesto federal.

Desde esa ancha base económica, que incluye el gasto de la administración centralizada y el que maneja discrecionalmente el gobierno federal en los estados, López Obrador está en pleno proceso de restauración centralista. Pero, además de todo, quiere acatamiento pleno.

Para estos tiempos, eso no solo constituye un crimen de lesa democracia sino también algo muy grave, una disfuncionalidad política.

La federación mexicana nació en 1824, con la primera Constitución Federal, como un recurso indispensable para la pacificación en los agitados tiempos postindependentistas.

La vieja organización política de las Intendencias para gobernar al país en tiempos del Virreinato fue sustituida por la del Jefe Superior, y ésta por la del “gobernador”.

A propósito, se acaba de conmemorar el 95° aniversario de que entró en funciones el primer gobernador de Guanajuato, Carlos Montes de Oca, electo bajo los principios de esa Constitución.

Aquel, fue un pacto federal eficaz para el momento pero apenas enunciativo, lo cual dio pie a una larga pugna que ha vivido largos períodos de latencia y aún no termina: la del centralismo contra el federalismo.

Mientras todo México era dominado por el PRI, hasta 1989, los conflictos por las imposiciones centralistas casi no existían. Eran los tiempos del verticalismo y la unanimidad, porque el presidente encarnaba a la nación y se asumía, a fuerza o de grado, su infalibidad.

Los problemas empezaron con la llegada de la modernidad política y la democracia, lo cual redundó en la pluralidad en los gobiernos estatales.

Algo que, 30 años después, sigue sin resolverse en un rediseño indispensable del viejo Pacto Federal para hacer práctica esta nueva realidad.

Los anteriores presidentes, de Vicente Fox para acá, para atenuar su pérdida de poder, fueron dando más dinero a los gobernadores, sobre todo cuando hubo excedentes petroleros, pero eso no mejoró las cosas, las empeoró.

Por un lado, esa cesión de recursos siguió quedando en la zona de discrecionalidad del presidente, lo cual la hacía reversible, que es lo que ejecuta López Obrador.

Pero también propició una enorme corrupción de los gobernadores, que anularon a sus contrapesos locales, de los poderes Legislativo y Judicial y de la Sociedad Civil. Esto es, con dinero abundante, replicaron y empeoraron el autoritarismo presidencial

Con estos ingredientes, el federalismo que tenemos es una auténtica zona de desastre.

La transformación necesaria, no la “Cuarta” ni alguna otra monserga parecida, requiere una puesta al día del Pacto Federal.

Se necesitan nuevas reglas para definir las prioridades nacionales y para la captación y la distribución de recursos fiscales. En función de ello, es indispensable que los gobernadores se comprometan con sus gobernados.

La condición “non plus ultra” es que López Obrador no los tenga con la pistola presupuestal en la sien y se convierta en un demócrata. De otro modo, no hay esperanzas…