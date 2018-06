Gobierno y PAN, entre la espada y la pared

“Mantener esta dicotomía entre el bien y el mal

también exime de responsabilidad a la ‘buena gente’.

Incluso la exime de reflexionar sobre su posible participación

en la creación, el mantenimiento, la perpetuación o la aceptación

de las condiciones que contribuyen al crimen,

la delincuencia, el vandalismo, la provocación, la violación,

la intimidación, la tortura, el terror y la violencia.”

‘El efecto Lucifer’. Philip Zimbardo.

El régimen estatal panista, luego de un largo proceso de cuestionamientos por su fracaso en mantener la seguridad pública, podía haber esperado cualquier cosa…menos el duro reproche del manifiesto empresarial del viernes 15 de junio titulado: ‘Alto a la inseguridad’.

El reclamo, al venir de gremios y agrupaciones tradicionalmente cercanos al PAN, es el más significativo de los que ha recibido. Adicionalmente, su incidencia es éticamente mayor al ocurrir en la etapa última de la campaña electoral.

“¿Cómo, entonces, el panismo pide una elección plebiscitaria para mantenerse en el poder?”, sería el mensaje, inspirado por el ánimo de irritación e impaciencia que recorre al país.

Este es, sin venir de la política, el reproche más altamente político.

Algo que el gobernador, Miguel Márquez, y el ‘delfín’ que lo sucederá, Diego Sinhué Rodríguez, no quieren asumir y le han dado la callada por respuesta.

Lo esencial es la crítica por una falla crucial en el ejercicio de gobierno, la de su ineptitud para garantizar la paz social, la tranquilidad de las personas y la protección de las propiedades privadas y de los bienes públicos:

“Con tristeza vemos la incapacidad del gobierno estatal y de los gobiernos municipales de Irapuato, Celaya y Salamanca para solucionar este grave problema de inseguridad que aqueja a nuestra entidad desde hace varios años y que en los últimos meses ha cobrado un alto número de víctimas, entre otras de servidores públicos de cuerpos policíacos y de ciudadanos inocentes. Hoy vemos que no han cumplido con su responsabilidad, mientras que el ciudadano no ha dejado de cumplir con la suya”.

La interpelación es a los gobernantes procedentes del PAN, el partido que ha tenido esas demarcaciones a su cargo el tiempo suficiente como para no poder disponer de la coartada de transferir la culpa a otros… aunque el gobernador lo haga con la Federación.

Por ello, también lo fustigan: “…les exigimos afrontar el problema de la inseguridad, con decisión y firmeza, no vale argumentar que “los tiempos electorales impiden la acción”, o “que esto o aquel delito no me corresponde…” ”.

Parece el mundo del revés. Este tipo de manifiestos llegaron a ser frecuentes contra el PRI-Gobierno, pero comúnmente los ‘abajofirmantes’ eran gente ‘progre’. Ahora se trata del reproche de organizaciones tradicionalmente discretas e ideológicamente conservadoras, afines al PAN-Gobierno.

El síntoma es que el PAN está siendo rebasado, primero en su capacidad política y luego por la que ha sido su base social más firme.

La identidad que ha tenido con los grupos conservadores ha ocultado una suerte de paternalismo, el cual ha entrado en crisis.

Le sirvió de manera determinante para consolidarse en el poder estatal, abominando de un priismo corrupto y lerdo. Pero ahora podría funcionar en sentido contrario porque ya alcanzó el mismo nivel.

Como contraprestación, el PAN descargó simbólica y factualmente a estos sectores de toda responsabilidad social, bajo el supuesto de que él, como gobierno, se haría cargo. El despertar es muy amargo para ambos.

El PAN está ante una terrible paradoja. Domina el arte de ganar elecciones con recursos gubernamentales, por eso la profusión de ‘tablets’, uniformes deportivos, calentadores solares, tinacos, anuncios de estadios…

Por eso va a ganar abrumadoramente, a pesar de este extravío en materia de gobierno.

La paradoja, empero, sólo es aparente. La victoria electoral no le dará la legitimidad que necesita, la que cuestionan los grupos empresariales. Esa sólo se la dará la solución al problema de la inseguridad. Ahí se jugará el pellejo, no en las urnas.

Llega a las elecciones entre la espada del crimen y la pared del escepticismo y la censura de la sociedad civil organizada. Su éxito electoral podrá ser fácil, pero pírrico el quedarse con ese botín…

