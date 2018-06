PRD y PAN, los amores difíciles… y Anaya entre los dos

“No es preciso tener una visión evolucionada

de la vida para ansiar el poder, ni para alcanzarlo.

De hecho, una visión evolucionada de la vida

puede ser el peor obstáculo,

mientras que la carencia de esa visión

puede ser la ventaja más espléndida.

“Me casé con un comunista”. Philip Roth.

A los usufructuarios de la franquicia del PRD les ha llegado anticipadamente lo que será una larga resaca por su alianza con el PAN.

Por eso han empezado a esconderse y ya no están en la defensa de Ricardo Anaya cuando más los necesita. Toman distancia de su candidato cuando no logra sacudirse las acusaciones de “lavado de dinero” y su derrota parece inminente.

De todos modos, no podrán salir impunes. Todo eso tendrá un costo político, social, ideológico y organizativo, aunque logren su objetivo de sobrevivencia de la franquicia para las pandillas del PRD.

Su anti hazaña de haber desaparecido a la opción de izquierda de las boletas electorales va a su cuenta. En

especial por haber entregado su alma a Anaya y al principal partido de la derecha.

Eso les ha facilitado a los capos perredistas esconder su deterioro, pero sólo por ahora. Luego del 1º de julio tendrán que salir de entre sus ruinas para intentar definir qué será el cascarón con el que se han quedado.

Lo que pareció una proeza de ‘Los Chuchos’, la de haberse apoderado del PRD, se ha convertido en lo contrario y esta elección los revelará en su torpeza, incluso histórica, al mostrar que su ambición política desbordó sus capacidades.

Llevarán al partido que llegó a ser la suma de todos los grupos de izquierda, y que ha estado a punto de ganar dos veces la Presidencia de la República, a los míseros niveles de votación del partido del que salieron, el PFCRN.

Ese partido, en su momento lacayo del PRI, como ahora el PRD lo es del PAN, de-sapareció. ‘Los Chuchos’ podrían estar en trance de ayudar a que también, a mediano plazo, desaparezca el PRD.

Los perredistas, algunos, con cierto asco ideológico, habían venido promoviendo y defendiendo a Anaya. Pero ahora se esconden tras bambalinas y dejan solos a sus socios del PAN en el foro.

En la lucha de percepciones, la denuncia del senador panista, Ernesto Cordero contra Anaya, ante la PGR, al socavar la teoría de que lo del ‘lavado’ era una conspiración priista, es altamente tóxica para esta etapa final.

Más allá de la coyuntura, también lo es para el PAN, el cual ha asumido una defensa torpe y anacrónica.

“No entiende que no entiende” que su argumentación no puede quedarse en lo de la conspiración priista, lo cual no es descartable, pero tendría que situarse por encima de ella.

Ya no son los tiempos del absolutismo del PRI, partido que incluso está en etapa terminal. Si tiene elementos para demostrar la inocencia de Anaya podría ganar, legal y política y éticamente, y poner en evidencia a los priistas. Pero no lo ha hecho.

El PAN y el PRD llegaron a estas elecciones debilitados por sus contradicciones internas, pero también por lo enjuto de su presencia pública y por su decadencia en proceso, política e ideológica.

No supieron reinventarse a tiempo y las contradicciones internas les dejaron saldos negros, como la pérdida de cuadros y de base social además del extravío ideológico.

Su opción, el pragmatismo disoluto y cortoplacista, ya no les funcionó. Apostaron a que su alianza los salvaría, y podría hacerlo, pero la condición siempre ha sido la de ganar la elección presidencial.

La derrota los exhibirá en toda su miseria, y tendrá, dentro de ambos partidos, efectos más devastadores que si no hubieran ido en alianza.

En la probable depresión que empezaría la noche del 1º de julio, cabrá una lucha brutal por quien se queda con el PAN.

En tanto, el PRD todavía podría tener una mayor sangría de cuadros y base social si el nuevo presidente llega a ser Andrés Manuel López Obrador.

Son los costos por haber creído en el dicho de Fox de mandar a la ideología de vacaciones…

MEJZ*