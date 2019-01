La escasez de gasolina y el “me canso ganso”

“Además, durante aquellos quince días era evidente

que habían ocurrido una multitud de nuevos hechos,

de los que no me había dado todavía cuenta.

Era menester averiguarlo, aclararlo todo lo más pronto posible.

Pero, por lo pronto, no era cuestión de eso…

Yo debía ir a jugar y ganar a la ruleta.”

‘El jugador’. Fiodor Dostoievsky.

El voluntarismo, como era de esperarse, está haciendo tropezar a Andrés Manuel López Obrador y ya lo ha encaminado a su primera crisis, la del desabasto de gasolina, la cual puede marcar decisivamente todo su gobierno.

Ahí está el grave síntoma de ese mal del talante autoritario: cuando conoció los detalles de la corrupción que anidaba en Pemex y favorecía el ‘huachicoleo’ no se pudo contener, según él mismo lo confesó, y decidió intervenir ipso facto.

Con una suerte de ‘blitzkrieg’, un ataque relámpago que hoy se revela fallido, por improvisado, pues afecta mucho a la gente y todavía nada a los delincuentes.

El 27 de diciembre, incluso se justificó porque acababa de ocurrir el deceso de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y sus escandalosas noticias podían parecer una cortina de humo sobre el polémico suceso.

En el intento, que todavía lo es, de acabar con el ‘huachicoleo’, ese día presentó su ‘Plan para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex’, en el que involucra a 15 dependencias.

Pronto se vio que lo que buscaba era un golpe de efecto, obnubilado por la suposición de ser todopoderoso, con el cual demostraría su tesis (simplista) de que para arreglar al país es suficiente acabar con los efectos de la corrupción. Quiere demostrar que tiene la valentía; además, claro, del poder para redimir a los corruptos, perdonarlos y convencerlos de ‘portarse bien’.

Al suponer que podía tomar un atajo, su precipitación puso en evidencia que su ‘plan’ en realidad no lo es, y que no se basa en la valoración del complejo conjunto de factores que involucra el problema del robo de combustibles.

Eso lo puso en evidencia la propia secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien dijo que a la hora del cálculo creyeron tener la logística suficiente, pero resultó que no, con las desastrosas consecuencias que estamos padeciendo.

Por eso pidió ‘una disculpa’ y confesó: “No fue nuestra intención ocasionarle malestar alguno a alguien…’”

El diagnóstico del saqueo a Pemex que ha ido compartiendo Andrés, aún con algunos datos contradictorios, no puede mover sino a compartir la causa con él.

El robo de 60 mil millones de pesos en 2018, con los que se alimentan corruptas estructuras políticas y empresariales en complicidad con las criminales, es indignante.

Pero la trama que lo soporta no es sencilla, y para desactivarla exige talento y un verdadero plan, mucho más que valentía.

Varios han recordado, a propósito, cómo le hicieron en Colombia, cuando en 2002 el robo de combustible alcanzó su tope.

Con una estrategia que involucró a la petrolera, Ecopetrol, y al gobierno, consistente en acciones simultáneas, policiacas, judiciales, tecnológicas, fiscales, sociales, operativas, institucionales…se acabó con el robo de combustible ¡en 10 años!

Pero Andrés tiene prisa, y una sobrada autoestima que lo lleva a suponer que su voluntad será la fuerza motriz que logre lo que él quiere. También supone, mal, que el nacionalismo es una potencia que lo acompaña.

Sintiéndose Lázaro Cárdenas, invoca el apoyo de los mexicanos y pide su sacrificio para recuperar el petróleo.

Pero la premisa es falsa. Los mexicanos no ven a Pemex como suyo, y no lo es, sino de las mafias. Adicionalmente, si se gana esta onerosa batalla no ven beneficios, como podría ser el abaratamiento de los combustibles.

El voluntarismo de Andrés, “me canso ganso”, presupone que es posible arreglar los complicados problemas de México con la enjundia que da la gana de hacer las cosas.

Un subjetivismo al que, siempre, derrota la realidad y que en su intento de realización causa más problemas que los que se propone resolver.

Así lo vemos hoy con los muchos y devastadores daños del desabasto de gasolina, un problema que no teníamos.