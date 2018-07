Ahora sí, frente a frente con la mafia del poder

‘Enseñémonos, y enseñemos a los demás,

que la política no sólo puede ser el arte de lo posible,

en especial si esto implica el arte de la especulación,

el cálculo, la intriga, los tratos secretos y las maniobras pragmáticas,

sino incluso también el arte de lo imposible,

el arte de mejorarnos a nosotros y mejorar el mundo.’

Václav Havel.

La ‘mafia del poder’ que tanto invocó Andrés Manuel López Obrador para explicar y justificar su larga lucha por la Presidencia

no es una entelequia. Existe en todos los niveles, actúa, modula y condiciona al sistema.

Es omnipresente y dispone de múltiples recursos, uno de los cuales, y no el menor, le aplicó a López Obrador en cuanto se confirmó su triunfo: la seducción.

De inmediato se le presentó con su aparente rendición al poder presidencial…una de sus más refinadas perversidades.

Destacan como sus ínclitos representantes el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el dueño de ‘Grupo México’, Germán Larrea, y el Consejo Mexicano de Negocios, CMN.

Su reconocimiento, adhesión, apoyo y disposición a colaborar deben leerse como lo que son, en sentido contrario: una amenaza. Incluso un chantaje.

Reaccionan ante algo que no pueden cuestionar, ni les conviene combatir de frente, pero les incomoda enormemente: los 30 millones de votos de López Obrador.

De ahí el mensaje, oculto pero simple y directo: ‘Si nos respetas nuestros feudos e intereses te apoyaremos, en caso contrario pelearemos’.

Dice Romero: ‘Nuestro respeto institucional será, como siempre ha sido antes, irrestricto a la Presidencia de la República…Estamos convencidos, la consolidación de una empresa fuerte o la construcción de un país próspero y generoso, sólo se puede lograr con el concurso de todos…’.

Lo de ‘institucional’ es un recurso primario del priismo clásico para justificar su oportunismo. A Vicente Fox y a Felipe Calderón también se les rindió ‘institucionalmente’… y les sobrevivió, no sólo con sus prebendas de siempre sino con algunas más.

Un zalamero Larrea dice a López Obrador: ‘Le deseamos el mejor de los éxitos en su gestión como presidente de la República Mexicana… Coincidimos y oímos con beneplácito su discurso inaugural como próximo presidente electo… Grupo México se une al compromiso para desterrar la corrupción y la impunidad que tanto daño ha hecho a México’. Así como se lee…

Se trata del hombre que ha sido señalado en múltiples ocasiones, incluso en Guanajuato, por lo del Libramiento de Silao, de beneficiarse de trafiques indebidos con el poder. El mismo que tiene la cuenta pendiente de ‘Pasta de Conchos’ y la grave contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi…

De las más sorprendentes genuflexiones destaca la del dueño de Cinépolis y presidente del CMN, Alejandro Ramírez: ‘México votó por el cambio y eligió como próximo presidente de la República a Andrés Manuel López Obrador. Los empresarios reconocemos y respetamos su triunfo’.

Habla quien promovió el triunfo de Ricardo Anaya y la derrota de López Obrador. El distinguido representante de la ‘minoría rapaz’ que riñó con el morenista en la campaña.

Este mensaje lo difundió el CMN mediante un video en el que acompañan a Ramírez, quién lo dijera: Claudio X. González, Eduardo Tricio, José Antonio Fernández, Carlos Danel, Antonio del Valle, María Asunción Aramburuzabala, Daniel Servitje y Blanca Treviño.

Aparte estos representantes, hay que asumir que la mafia del poder es mucho más extensa, variada y versátil de lo que parece.

Se mueve ágilmente entre lo ilegal y lo legal; copa el medio público pero pulula y medra en el clandestinaje; compra, chantajea o extorsiona; se infiltra en gobiernos y partidos, al grado que podría hacerlo en Morena, sino es que ya lo ha hecho…

A López Obrador le convendrá identificarla, también en los estados, regiones y municipios para oponerle medios que ayuden a combatirla, y con ello a la corrupción en sus propias fuentes.

No podrá solo. Para ello le es indispensable propiciar una intervención ciudadana auténtica en los negocios públicos.

Una estrategia que debe ir acompañada de la promoción de una nueva cultura y una visión no mafiosa de la política. Si no lo hace, y pronto, no va a poder…

MEJZ*