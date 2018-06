Morena, razones y sinrazones

‘El juego real de las decisiones políticas sigue abierto

solo para unos pocos, bajo normas y procedimientos anquilosados,

juego de pizarrón, previsible y rutinario,

incompetente cada vez más para responder a lo que pasa.

La corrupción sigue ahí, campeando por los fueros

que le otorgan una larga historia y su aceptación generalizada

como forma de conducta admisible y esperada’.

‘México profundo’. Alfredo Bonfil Batalla.

El miércoles, la encuesta de ‘Reforma’, insospechable de ‘morenismo’, dio un severo estacazo a los detractores de Andrés Manuel López Obrador al reportar para éste un 52% de las preferencias.

No sólo reporta que supera a Ricardo Anaya dos a uno, sino además una gran novedad: su movimiento obtendría más de la mitad de los votos, con lo cual también controlaría el Congreso de la Unión.

Contra las expectativas de los apasionados detractores del tabasqueño, según esta encuesta, después del segundo debate en vez de retroceder creció cuatro puntos. Anaya perdió esos cuatro, va en 26%, y ya sin esperanzas, José Antonio Meade ganó dos, registrando 19%.

No fue coincidencia que el mismo miércoles los empresarios intensificaran su pleito contra Andrés Manuel. El Grupo México de Germán Larrea se sumó belicosamente a la convocatoria al ‘voto razonado’, como Femsa, Aeroméxico, Herdez, Vasconia, Grupo Posadas, Asur y Fimsa.

Con la tesis de que ha de optarse entre dos modelos económicos, descalificando al que propone López Obrador como ‘populista’, esta militancia empresarial en su contra no es algo nuevo.

Pero si en 2006 funcionó como estrategia para infundir miedo, esta vez no está ocurriendo. Básicamente porque hoy son más los enojados que los temerosos.

Es una ira de amplias capas sociales que crece desde la frustración que provocó la falsa promesa del cambio de Vicente Fox, la cual se disparó al irse verificando que lo de ‘un peligro para México’ fue una patraña por parte de los depredadores del país para contener a López Obrador.

Los empresarios reaccionan así, enojados también, pero por su impotencia. Porque no les han funcionado otros recursos contra ‘El Peje’. Y, como en 2006, transgreden la ley al inducir e incluso coaccionar a sus empleados para que voten como ellos quieren.

Polarizan y contribuyen a radicalizar a una clase media muy atrasada, conservadora, prejuiciada y asustadiza, pero no tienen influencia sobre la mayoría.

Al contrario, sus ataques se revelan contraproducentes incluso para ellos mismos porque se les identifica con la corrupción con la que la cruzada lopezobradorista quiere acabar para remediar los males del país.

Este casi acto reflejo empresarial revela un gremio muy atrasado, y muy mal acostumbrado al trato privilegiado, a las canonjías del poder y a la sumisión de los gobernantes.

Es una sobrerreacción porque sus supuestos sobre lo que haría López Obrador a la economía no pasan de ser eso. Él, hasta ahora, fuera de ajustes para hacer rendir más el dinero público a partir de acabar con la corrupción, no ha planteado ningún cambio radical al sistema.

Propiamente, Andrés no es el izquierdista revolucionario que suponen sus contrarios. Tampoco Morena, que se autodefine como un movimiento plural. Y lo es, como lo hemos visto, pues ahí cohabitan derechistas e izquierdistas, perredistas, priistas, panistas, evangelistas, ateos, estatistas, liberales…

Los une su líder y el difuso propósito de ‘regenerar’ al país. Como en una manifestación religiosa, los cohesiona e impulsa una fe y unos deseos que comparten, más que un programa político.

Se trata de una suerte de peregrinaje de una masa que marcha, cada vez más entusiasta, hacia un ‘El Dorado’. A un Edén perdido, no se sabe cuál.

De cumplirse lo que hoy consignan las encuestas, el triunfo del ‘morenismo’ sería inevitable, con lo cual nos sobrevendrían dos incógnitas enormes.

Una, la de la organización indispensable para que la fuerza variopinta que lo encumbra no se disperse, no se conflictúe internamente, funcione para gobernar y se movilice cuando sea necesario.

La otra es la realización de todo lo prometido: justicia social, fin de la corrupción, la inseguridad y la impunidad…

Cuestiones que seguirán vigentes en tanto se mantenga la premisa que hace insurgir a Morena: la desigualdad y la ‘mafia del poder’ que se beneficia de ella.

MEJZ*