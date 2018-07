PAN contra Morena, el pleito seguirá desde aquí

Si las elecciones de hoy confirman lo que decían las encuestas, pondrán a los guanajuatenses en un tablero político muy comprometido, con un presidente de la República de Morena y un gobernador del PAN confrontados.

Será un coctel riesgoso. Porque Diego Sinuhé Rodríguez anunció que va a seguir combatiendo a Andrés Manuel López Obrador si ambos ganan.

Lo anticipó con unas declaraciones que sólo al calor de las campañas, y ya no como gobernante, se pueden comprender, a propósito de una leyenda guanajuatense:

‘Si gana Anaya el tren interurbano será una realidad, si gana AMLO lo veo muy complicado, porque ese señor no sabe nada, ni tiene idea de lo que es la energía eólica, no sabe lo que es hablar de futuro. Quiere hacer más refinerías y nosotros queremos usar alternativas ecológicas, otro tipo de combustibles como los que utiliza el tren…’.

En el contexto de un desesperado final de su campaña, Anaya prometió eso y cualquier cosa, todo lo que le pidieran o se le ocurriera, con el fin de apañar algunos votos en su intento de alcanzar a ‘El Peje’. No le importó ser tan fantasioso como éste, o más…

El problema de Diego es que se envolvió en esa atmósfera artificiosa para ayudar a su correligionario, no obstante que las circunstancias de ambos son radicalmente distintas.

Él ha tenido una situación más parecida a la de Andrés Manuel, mantenerse primero en las encuestas a lo largo de las campañas, que a la de Anaya.

No obstante, decidió escalar la pelea contra ‘El Peje’ como en campaña… pero más allá de la campaña. Malas noticias para todos.

Porque además de la dificilísima tarea de gobernar que se le viene encima, y emplazado, como está, a reducir la inseguridad en los habituales primeros ‘Cien días’ de su gobierno, se propuso sostener una lucha ideológica y política contra Andrés Manuel si éste gana la Presidencia.

Ha anticipado que promoverá la conformación de un bloque regional de gobernadores y empresarios de los estados del centro del país ‘para generar un contrapeso real, muy fuerte, ante un gobierno que no convenga al país’.

Habla el militante, no el estadista. Sin importarle que esa perspectiva facciosa no le augure a Guanajuato más que problemas.

Como si algo faltara a esa coreografía del desastre, Diego ejecuta su actuación en el contexto de una descomposición del PAN.

Con el manifiesto del 27 de junio de una mayoría de gobernadores panistas, siete de doce, se le descompuso el cuadro: no lo acompañarían en su aventura regionalista el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, ni el de Querétaro, Francisco Domínguez.

Pero tampoco los demás, en lo general. Pues, entre otras cosas, dicen:

‘Hoy más que nunca la ciudadanía reclama y con razón que sus autoridades independientemente del origen partidista se coordinen…’ (sic).

Además: ‘El nuevo gobierno electo encontrará en la asamblea de Gobernadores de Acción Nacional un grupo dispuesto a colaborar permanentemente por el bien del país.’.

El anticipo de la derrota de Anaya y la disposición a no pelear contra López Obrador son obvias, como también la voluntad de hacerlo evidente.

En esta asamblea de gobernadores, ‘GOAN’, no está Miguel Márquez, quien junto con Diego decidió correr la misma suerte que Anaya.

‘Espero que la relación con el próximo presidente Ricardo Anaya sea muy constructiva, si no…será muy institucional’, dice Diego, sin hacerse cargo de la oposición de los términos.

Los ‘gobernadores’, Miguel y Diego, hacen recordar a la legendaria Numancia, la ciudad cuyos habitantes prefirieron suicidarse antes que caer en manos de sus sitiadores.

No deja de sorprender que sus antiguallas ideológicas les impidan ver el aislamiento en el que quedarán. Olvidan aquella máxima napoleónica: ‘La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana’ …

MEJZ*