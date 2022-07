La línea que se dibuja entre la necedad y la perseverancia puede ser muy delgada. No obstante, no hay forma de confundirlas. La primera es una demostración de poca inteligencia, la segunda es una virtud. La distinción se da a partir de los resultados. Es decir, alguien perseverante cosechará buenos frutos mientras un necio insistirá en clavarse tenedores en los ojos. Un necio se aferra a sus ideas como un recién nacido al pecho de su madre, aunque con ello esté labrando desgracia y tristeza para sí y para los demás. La postura de la 4T frente a nuestros socios comerciales es fruto de las necedades que se emiten desde Palacio Nacional y ya están generándose las reacciones.

Vamos a contraflujo, directamente al hoyo, avanzando alegremente sin meter ni freno ni reversa. La firma del TMEC tuvo como objetivo generar la zona de libre comercio más grande en la faz de la tierra porque eso es favorecedor para México, Canadá y Estados Unidos. Se trata de convertirnos en socios para formar un bloque común que derrame beneficios para las tres naciones. La composición geopolítica nos da ventaja y con esta alianza se potencian nuestras posibilidades. Más allá de diferencias e ideologías, hay circunstancias que están listas y debemos aprovechar. Es verdad que entre socios puede haber diferendos y que hay situaciones en las que lo que es bueno para uno no lo es tanto para otro y hay que negociar. Pero, lo que no se vale es estar yendo contracorriente sin dirección, sin ton ni son y ser tan ingenuo para creer que no habrá reacciones. Las consecuencias no son favorables para el país, todo lo contrario. ¿Qué necesidad hay de andar agitando el avispero sabiendo que hay tantos aguijones que nos pueden lastimar?

La postura del presidente de México ha generado suspicacias entre nuestros socios. No le gusta el tema del comercio internacional. Parece como si no entendiera que el mundo se convirtió en una aldea global, en un espacio que cada vez está más integrado y que va a avanzando a pasos acelerados por los progresos científicos. El que se quede fuera de la carrera, verá pasas oportunidades sin subirse al tren de la prosperidad. Muchos se quieren subir, es lógico. Lo que no es lógico es que siendo uno de los vagones principales del tren, alguien se quiera bajar o esté haciendo maniobras para descarrilarlo.

Por supuesto, estas reacciones presidenciales descolocan al país y propician reacciones con nuestros socios. No es nada más que López Obrador se haya hecho el chistoso en Washington y haga reaccionar a la administración Biden, también los canadienses están reaccionando ya que la política de comercio exterior está incumpliendo con los tratados firmados. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier no ha sido una representante competente. Tanto es así que ya recibió la solicitud del gobierno de Canadá para iniciar consultas con relación a la Ley de la Industria Eléctrica.

Lee también: Canadá se une a EU por disputas del T-MEC respecto al sector energético en México

Ya se los habían advertido, era previsible que se iniciara un pleito de aranceles. Siguen como criaturas de jardín de niños diciendo: Voy derecho y no me quito. Horas después de que Estados Unidos presentara formalmente una solicitud de controversia comercial porque los cambios a las políticas de la industria eléctrica y petrolera no se apegan a lo firmado en el TMEC, Canadá se unió al reclamo. Ya se veía venir, pero parece que la gente de la 4T no logra interpretar los signos que advierten una tormenta.

El mundo está pasando por una etapa económica difícil, los gobiernos están haciendo esfuerzos por salir adelante y evitar al máximo los daños. En México, la administración de López Obrador va al revés y en vez de anticipar problemas, los va generando. Si el planeta va en una dirección, la 4T quiere ir al contrario. ¿Por qué? No queda claro. Si se invoca la perseverancia y la firmeza de convicciones, ya se ve que no es muy inteligente porque se están generado contrariedades con quien nosotros decidimos formar sociedad.

Pero, desde Palacio Nacional las cosas se ven distintas. Se cree que están en un castillo de pureza en el que no existen más que ellos escindiéndose del mundo. Mientras las naciones del mundo buscan controlar la inflación, aquí vamos con los ojos vendados, dando golpes de ciego a la piñata. Esa piñata tiene forma de México que después de esto, ya no será un cuerno de abundancia ni mucho menos si le seguimos pegando tan duro.

Quizás te interese:

JRP