De maestra a detective: la historia de una madre que busca a su hija desde hace 10 años

Guanajuato.- Lo que para muchas madres es un día de celebración y festejo, para Georgina Aranda es un día más en la búsqueda de su hija Tania Sánchez, que fue secuestrada hace nueve años y desde entonces continúa buscándola.

El 21 de enero del 2021, Tania, estudiante de la carrera de Sistemas Computacionales, le solicitó permiso para acudir a una fiesta en compañía de su novio, sin embargo, horas más tarde Georgina recibió una llamada donde le informan que Tania estaba secuestrada.

“Pienso que me hacían una broma y al acudir a su habitación veo que ella no se está ahí. A las 9:45 me hablan los secuestradores y me dicen que mi hija sigue secuestrada y que necesitan una cantidad”. Georgina Aranda

A partir de ese momento, su vida y la de su familia cambió: de maestra se convirtió en detective, ya que por sus medios tuvo que conseguir el registro de llamadas del teléfono de los secuestradores, reunir a los amigos de Tania que estuvieron en la fiesta y conseguir una aplicación de rastreo de llamadas, pero los captores ya jamás se comunicaron.

Por mar y tierra

Georgina ha recorrido cárceles, forenses y centros de prostitución y, a casi 10 años de la desaparición de su hija, sigue sin tener respuesta de las autoridades.

Este 10 de mayo, en vez de celebrar con su familia, Georgina marchó en la Caravana Internacional de Búsqueda en Guanajuato, a cientos de kilómetros de su casa, con la esperanza viva de encontrarla.

“Estamos en Guanajuato, un estado lleno de cultura, vinimos aquí hace muchísimos años de turistas y, ahora, cómo puede ser posible que regrese a gritar, a pedir ayuda, que me ayuden si ven a Tania y que me avisen. Hoy nosotros no celebramos, estamos buscando a nuestras hijas, estamos alzando una voz. Tania, donde quiera que esté, se ha de estar acordando que su madre la busca, que está en la lucha”.

Así como la historia de Georgina, las de cientos de buscadoras y buscadores se unieron en una sola voz para gritar los nombres de los desaparecidos en el estado.

