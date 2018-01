De las voces críticas hay que recoger los retos: EPN

Dice que con sentido de autocrítica afronta el trabajo que está por delante; en Guadalajara inaugura el Macrolibramiento con una inversión de 8 mil 544 mdp

El Universal

Ciudad de México .- El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que de las voces críticas se deben recoger los retos que aún tiene el país, como combatir con mayor eficiencia la corrupción, la violencia, la inseguridad y “la enorme desigualdad”, pero también reconocer los avances logrados durante su administración.

Al inaugurar el Macrolibramiento de Guadalajara, que tuvo una inversión de 8 mil 544 millones de pesos, afirmó que durante su administración se ha avanzado en el objetivo de construir una nación que depare más igualdad de oportunidades para todos los mexicanos.

Publicidad

“Y este gran propósito que no se agota en el esfuerzo de una administración, sino en el trabajo compartido y conjunto al que todos estamos convocados, y en el que estamos avanzando”, puntualizó el mandatario.

Agregó: “Cuando oigo las voces críticas he de recoger con sentido de autocrítica los retos que aún están por delante, algunos aquí compartidos ya por el propio representante del empresariado, por Daniel Curiel [quien previamente realizó varias críticas].

“Tenemos que combatir, efectivamente, con mayor eficiencia la corrupción, tenemos que combatir, por supuesto, la violencia y la inseguridad que particularmente ha anidado en algunas regiones del país.

“Son de los retos que están por delante, tenemos que combatir las enormes desigualdades que hay entre nuestra sociedad, en las diferentes regiones, pero al tiempo que con ese mismo sentido de autocrítica reconocemos estos retos, también es para mencionar los logros y avances que hay”.

Dijo que su gobierno ha sabido reconocer los esfuerzos del pasado y que ha hecho su propia aportación para seguir avanzando, y que eso permite hoy tener un país que crece y que se contrasta frente a otras naciones que no se desarrollan económicamente en un entorno internacional complejo.

Asentó que como nunca en la historia de México se están generando, y que en este año se alcanzará la creación de 4 millones de trabajos formales, lo que equivale al total de las plazas laborales creadas en las dos pasadas administraciones.

Además, el Presidente dijo que México pasó del lugar 15 al ocho entre los principales destinos turísticos del mundo y que ello significa mayor derrama económica de más turistas que recorren el territorio nacional.

Llamó a los mexicanos a seguir trabajando en armonía y en unidad de propósitos, con espíritu constructivo en favor de una mejor nación.

Previamente, Daniel Curiel Rodríguez, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, afirmó tener confianza en el presidente Enrique Peña Nieto y en las instituciones nacionales.

“Y por esta confianza que tenemos en usted, señor Presidente, y porque los empresarios de Jalisco creemos en las instituciones de nuestro país, es que me atrevo a tocar un último punto con tres temas, desde nuestro punto de vista, muy relacionados: La impunidad, la corrupción y la seguridad, tres grandes problemas para México que no nos dejan crecer como pudiéramos, con altos costos que afectan la competitividad y la productividad de las empresas y del país. Estos trabajan en sentido contrario a lo que venimos hoy a inaugurar y a presenciar”.

Afirmó que en la medida en que se solucionen estos tres problemas “que nos detienen, que nos frenan”, México irá creciendo y podrá llegar a ser, como muchos economistas de otras latitudes pronostican, una de las seis economías más grandes del mundo.

Inversión histórica. Acompañado por el empresario Carlos Slim —cuyas empresas construyeron el Macrolibramiento de Guadalajara—, el Presidente de la República refirió que sólo en Jalisco su gobierno ha destinado 50 mil millones de pesos para el desarrollo de infraestructura en comunicaciones y transportes.

Peña Nieto precisó que ello ha permitido poner en operación cuatro nuevas autopistas, más de 250 nuevos caminos, 70 carreteras que se han construido o ampliado. Enfatizó que esta inversión es 83% superior a la que realizó la pasada administración federal en Jalisco.

Las lecturas. El presidente Peña Nieto recordó su “malograda” participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en 2011 y sostuvo que, contrario a lo que se dijo, es una persona que sí lee libros.

Dijo que en aquel entonces —siendo precandidato presidencial del PRI— se reportó en la prensa que él no leía pero que en el país “estamos llenos de noticias falsas”.

“Cuando andaba en precampaña, no, ya en campaña, siendo pues, para fines legales todavía no, pero para fines de mi partido sí, el candidato postulado en 2012, fue que asistí a la Feria Internacional del Libro, la malograda participación en la feria que muchos recordarán. Supuestamente terminó siendo una participación en la que resultó que yo no leía, lo cual no era cierto, pero a final de cuentas estamos llenos de muchas falsas noticias”.

EL