El exsecretario de Salud José Ángel Córdova dio una conferencia para los 80 alumnos que ingresaron a la nueva carrera de Médico Cirujano

León-. La Universidad de La Salle Bajío abrió la carrera de Médico Cirujano y recibió a los alumnos que formarán parte de esta primera generación.



En total, 80 alumnos ingresaron por primera vez a esta carrera a los cuales se les dio la bienvenida con la conferencia magistral del doctor José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud del país.



La conferencia se tituló “Gestión de Políticas Públicas y perspectivas en la Salud”, el exsecretario dio a conocer aspectos de su experiencia en el ámbito de la salud.

Durante el primer encuentro, los estudiantes se reunieron en el aula magna con sus compañeros, maestros y autoridades de la institución.

“Medicina, la mejor carrera del mundo”



Durante su discurso, Córdova Villalobos llamó a los estudiantes a ser líderes y a tener iniciativa para su desarrollo personal.

“Hay que ser organizados porque si no se es organizado no se puede ser líder. El líder tiene esa viveza para llegar al objetivo, y cuando algo no sucede, saber adaptase al cambio”, comentó.

Durante la ponencia, llamó a los estudiantes a tener el carácter y la responsabilidad de ser médicos que aporten al estado y al país.

Los recién ingresados al plantel estuvieron sentados en la parte de enfrente del aula magna, en su mayoría con batas blancas.

“Se tienen que ser orgullosos de ser lasallistas, en sus manos está defender la institución. Nunca se rindan, lo único que no tiene remedio es la muerte. Muchas felicidades y adelante”, dijo.



El secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez, afirmó que la medicina es la mejor carrera del mundo, por lo que los llamó a asumir el reto.

